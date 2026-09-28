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Збірна України оголосила заявку на матч Ліги націй проти Грузії
Поєдинок відбудеться 28 вересня у Тбілісі.
Збірна України з футболу визначилася із заявкою на матч другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Грузії.
Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).
Головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера розраховує в прийдешньому поєдинку на 23 гравців.
Поза складом залишилися одразу семеро футболістів: Віталій Миколенко, Ілля Крупський, Олександр Драмбаєв, Георгій Судаков, Іван Варфоломєєв, Ігор Краснопір та Олександр Назаренко.
Заявка збірної України на матч Ліги націй проти Грузії
Воротарі: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник
Захисники: Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Богдан Михайличенко, Тарас Михавко
Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Максим Хлань, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок
Форварди: Владислав Ванат, Данило Сікан, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Матвій Пономаренко, Роман Яремчук, Владислав Велетень
Матч Грузія — Україна відбудеться у понеділок, 28 вересня, у Тбілісі на стадіоні "Динамо Арена" імені Бориса Пайчадзе. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Грузія — Україна.
Україна та Грузія проводять нинішній розіграш Ліги націй у групі 2 Дивізіону B, де їхніми суперниками також є Угорщина і Північна Ірландія. У стартовому турі Україна на виїзді здолала Угорщину (1:0), а Північна Ірландія у гостях вирвала перемогу над Грузією (1:0).
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Раніше повідомлялося, що збірна Грузії змінила головного тренера перед матчем з Україною в Лізі націй.