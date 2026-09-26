"Це емоції": Забарний пояснив бійку в матчі Ліги націй між збірними України та Угорщини

Угорщина — Україна / © Associated Press

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Центральний захисник збірної України Ілля Забарний прокоментував бійку в матчі першого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Угорщини.

"Це емоції. Таке трапляється у футболі. Я прийшов туди, щоб трішки заспокоїти та забрати наших гравців. Спорт не повинен мати такий вигляд. Я це розумію. Це футбол, всі різні, всі бажають перемогти. Але для мене, як для футболіста, показувати правильне ставлення до справи, професіоналізм та ставитися до всіх з повагою — це головне", — сказав Забарний у коментарі для Zorya Londonsk.

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Бійці передувало вилучення півзахисника збірної України Олександра Назаренка, який на 90+2-й хвилині отримав другу жовту картку.

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Після цього на полі виникла штовханина між футболістами обох команд. Капітан угорців Домінік Собослаї спровокував Віктора Циганкова, через що український вінгер накинувся на зірку "Ліверпуля". Спалахнула масова сутичка, яку вдалося вгамувати разом із представниками тренерського штабу.

Угорщина — Україна / © Associated Press

Угорщина — Україна / © Associated Press

Угорщина — Україна / © Associated Press

Угорщина — Україна / © Associated Press

Зазначимо, що збірна України у Будапешті здолала Угорщину з рахунком 1:0. Переможний гол на 42-й хвилині забив Данило Сікан, ударом головою замкнувши подачу Георгія Судакова з лівого флангу.

В іншому матчі першого туру цієї групи Північна Ірландія на виїзді вирвала перемогу над Грузією (1:0).

У наступному турі Україна у гостях зустрінеться з Грузією, а Угорщина на виїзді зіграє з Північною Ірландією. Обидва матчі заплановані на 28 вересня.

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Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував перемогу над Угорщиною в Лізі націй.

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