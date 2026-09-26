Сікан прокоментував перемогу збірної України над Угорщиною на старті Ліги націй

Данило Сікан / © Associated Press

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Форвард збірної України Данило Сікан прокоментував перемогу над Угорщиною (1:0) в матчі першого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Саме Данило забив переможний гол у поєдинку в Будапешті, на 42-й хвилині ударом головою замкнувши подачу Георгія Судакова з лівого флангу.

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Уболівальники визнали його найкращим гравцем "синьо-жовтих" у цій зустрічі — він отримав нагороду "Лев матчу".

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"Емоції, звичайно, позитивні. І дуже щасливий за команду, і так само за свій гол. Усім дякую. Усім дякую за підтримку команди. Звичайно, я сподіваюся на це у кожному матчі, що вдасться забити гол. Але найголовніше для мене, як і для всіх українців, — перемога.

Гра у два форварди? Головне — комунікація між нами двома. Нам це, в принципі, вдавалося. Ми розуміємо з Владом (Ванатом — прим.), як треба взаємодіяти на полі. З усіма гравцями, не тільки між двома нападниками. Бо грає вся команда. І найголовніше, що це нам вдавалося.

Визнання мене "Левом матчу"? Перший мій трофей "Лева матчу", і я дуже вдячний уболівальникам. Дякую за довіру, дякую за те, що обрали. І, звичайно, дуже щасливий отримати цю нагороду.

Сутичка наприкінці поєдинку? Чесно кажучи, не знаю, що саме відбулося. І мене навіть не хвилює, що саме сталося в той час, бо я вважаю це неспортивною поведінкою як з нашого боку, так і з їхнього.

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Чи чули українських уболівальників? Звичайно, чули. Особливо коли матч закінчився і трибуни свистіли. І крізь цей свист було чути, як наші вболівальники скандують "Україна". Це було дуже класно", — передає слова Сікана кореспондентка Tribuna.com Дарина Калінчук.

В іншому матчі першого туру групи 2 Дивізіону B Північна Ірландія на виїзді вирвала перемогу над Грузією (1:0).

Далі на "синьо-жовтих" чекають під час цієї ж міжнародної паузи ще три матчі Ліги націй: гостьовий проти Грузії (28 вересня у Тбілісі), а також номінально домашні проти Північної Ірландії (2 жовтня) та Угорщини (5 жовтня), які через війну з російськими окупантами відбудуться у словацькій Трнаві.

Заключні поєдинки групового раунду Ліги націй збірна України зіграє під час наступної міжнародної паузи: 14 листопада — на виїзді проти Північної Ірландії та 17 листопада — номінально вдома проти Грузії.

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Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував перемогу над Угорщиною в Лізі націй.

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