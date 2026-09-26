ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
3
Час на прочитання
3 хв

Сікан прокоментував перемогу збірної України над Угорщиною на старті Ліги націй

Данило став автором переможного голу в поєдинку з угорцями.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Данило Сікан

Данило Сікан / © Associated Press

Форвард збірної України Данило Сікан прокоментував перемогу над Угорщиною (1:0) в матчі першого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Саме Данило забив переможний гол у поєдинку в Будапешті, на 42-й хвилині ударом головою замкнувши подачу Георгія Судакова з лівого флангу.

Уболівальники визнали його найкращим гравцем "синьо-жовтих" у цій зустрічі — він отримав нагороду "Лев матчу".

"Емоції, звичайно, позитивні. І дуже щасливий за команду, і так само за свій гол. Усім дякую. Усім дякую за підтримку команди. Звичайно, я сподіваюся на це у кожному матчі, що вдасться забити гол. Але найголовніше для мене, як і для всіх українців, — перемога.

Гра у два форварди? Головне — комунікація між нами двома. Нам це, в принципі, вдавалося. Ми розуміємо з Владом (Ванатом — прим.), як треба взаємодіяти на полі. З усіма гравцями, не тільки між двома нападниками. Бо грає вся команда. І найголовніше, що це нам вдавалося.

Визнання мене "Левом матчу"? Перший мій трофей "Лева матчу", і я дуже вдячний уболівальникам. Дякую за довіру, дякую за те, що обрали. І, звичайно, дуже щасливий отримати цю нагороду.

Сутичка наприкінці поєдинку? Чесно кажучи, не знаю, що саме відбулося. І мене навіть не хвилює, що саме сталося в той час, бо я вважаю це неспортивною поведінкою як з нашого боку, так і з їхнього.

Чи чули українських уболівальників? Звичайно, чули. Особливо коли матч закінчився і трибуни свистіли. І крізь цей свист було чути, як наші вболівальники скандують "Україна". Це було дуже класно", — передає слова Сікана кореспондентка Tribuna.com Дарина Калінчук.

В іншому матчі першого туру групи 2 Дивізіону B Північна Ірландія на виїзді вирвала перемогу над Грузією (1:0).

Далі на "синьо-жовтих" чекають під час цієї ж міжнародної паузи ще три матчі Ліги націй: гостьовий проти Грузії (28 вересня у Тбілісі), а також номінально домашні проти Північної Ірландії (2 жовтня) та Угорщини (5 жовтня), які через війну з російськими окупантами відбудуться у словацькій Трнаві.

Заключні поєдинки групового раунду Ліги націй збірна України зіграє під час наступної міжнародної паузи: 14 листопада — на виїзді проти Північної Ірландії та 17 листопада — номінально вдома проти Грузії.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував перемогу над Угорщиною в Лізі націй.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie