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Ліга націй: розклад і результати матчів першого туру
Дивіться календар і результати усіх поєдинків стартового туру Ліги націй-2026/27.
Від 24 вересня до 17 листопада триватиме груповий етап Ліги націй-2026/27.
Команди змагатимуться у групах чотирьох різних дивізіонів — A, B, C та D. Матчі стартового туру відбудуться від 24 до 26 вересня.
Збірна України потрапила до групи 2 Дивізіону B, де зіграє по два матчі (вдома та на виїзді) з командами Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.
У стартовому турі підопічні Андреа Мальдери 25 вересня у гостях протистоятимуть Угорщині. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Розклад і результати матчів 1-го туру Ліги націй
Четвер, 24 вересня
19:00 Група D1. Андорра — Мальта
21:45 Група A4. Португалія — Уельс
21:45 Група A2. Нідерланди — Німеччина
21:45 Група A2. Сербія — Греція
21:45 Група A4. Норвегія — Данія
21:45 Група B3. Австрія — Ізраїль
21:45 Група B3. Косово — Ірландія
21:45 Група D2. Ліхтенштейн — Литва
П'ятниця, 25 вересня
19:00 Група B2. Грузія — Північна Ірландія
19:00 Група С2. Вірменія — Латвія
21:45 Група A1. Італія — Бельгія
21:45 Група A1. Туреччина — Франція
21:45 Група B2. Угорщина — Україна
21:45 Група B4. Польща — Боснія і Герцеговина
21:45 Група B4. Швеція — Румунія
21:45 Група С2. Чорногорія — Кіпр
Субота, 26 вересня
16:00 Група B1. Словенія — Шотландія
19:00 Група С4. Ісландія — Естонія
19:00 Група С3. Фарерські острови — Казахстан
19:00 Група С1. Сан-Марино — Фінляндія
19:00 Група С4. Болгарія — Люксембург
21:45 Група A3. Англія — Іспанія
21:45 Група С1. Албанія — Білорусь
21:45 Група С3. Словаччина — Молдова
21:45 Група B1. Північна Македонія — Швейцарія
21:45 Група A3. Чехія — Хорватія
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.
Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй є збірна Португалії, яка у фіналі попереднього розіграшу турніру в серії пенальті здолала Іспанію.