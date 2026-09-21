Ліга націй: розклад і результати матчів першого туру

Уболівальники збірної України / © УАФ

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Від 24 вересня до 17 листопада триватиме груповий етап Ліги націй-2026/27.

Команди змагатимуться у групах чотирьох різних дивізіонів — A, B, C та D. Матчі стартового туру відбудуться від 24 до 26 вересня.

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Збірна України потрапила до групи 2 Дивізіону B, де зіграє по два матчі (вдома та на виїзді) з командами Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

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У стартовому турі підопічні Андреа Мальдери 25 вересня у гостях протистоятимуть Угорщині. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Розклад і результати матчів 1-го туру Ліги націй

Четвер, 24 вересня

19:00 Група D1. Андорра — Мальта

21:45 Група A4. Португалія — Уельс

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21:45 Група A2. Нідерланди — Німеччина

21:45 Група A2. Сербія — Греція

21:45 Група A4. Норвегія — Данія

21:45 Група B3. Австрія — Ізраїль

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21:45 Група B3. Косово — Ірландія

21:45 Група D2. Ліхтенштейн — Литва

П'ятниця, 25 вересня

19:00 Група B2. Грузія — Північна Ірландія

19:00 Група С2. Вірменія — Латвія

21:45 Група A1. Італія — Бельгія

21:45 Група A1. Туреччина — Франція

21:45 Група B2. Угорщина — Україна

21:45 Група B4. Польща — Боснія і Герцеговина

21:45 Група B4. Швеція — Румунія

21:45 Група С2. Чорногорія — Кіпр

Субота, 26 вересня

16:00 Група B1. Словенія — Шотландія

19:00 Група С4. Ісландія — Естонія

19:00 Група С3. Фарерські острови — Казахстан

19:00 Група С1. Сан-Марино — Фінляндія

19:00 Група С4. Болгарія — Люксембург

21:45 Група A3. Англія — Іспанія

21:45 Група С1. Албанія — Білорусь

21:45 Група С3. Словаччина — Молдова

21:45 Група B1. Північна Македонія — Швейцарія

21:45 Група A3. Чехія — Хорватія

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.

Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй є збірна Португалії, яка у фіналі попереднього розіграшу турніру в серії пенальті здолала Іспанію.

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