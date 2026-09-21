РФ почала накопичувати найнебезпечніші ракети для нових ударів по Україні: коли чекати на потужну атаку

Блекаут в Україні

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Росія від серпня значно скоротила використання балістичних ракет на користь реактивних безпілотників. Це може свідчити про те, що Москва накопичує ракети для нової кампанії ударів по енергетичній та тепловій інфраструктурі України взимку.

Про це пише Bloomberg.

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Росія може готуватися до ударів по енергетиці

За даними видання, скорочення використання ракет може бути пов’язане з підготовкою Росії до зимових атак. Холодний період в Україні зазвичай починається наприкінці жовтня або на початку листопада.

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Саме ракетні удари завдають одних із найбільших руйнувань українській інфраструктурі, зокрема енергетичним об’єктам. На цьому тлі Україна готується до можливого нового масштабного навантаження на енергосистему.

В Україні розширять «Пункти незламності»

Прем’єр-міністр Сергій Корецький в інтерв’ю пообіцяв розширити мережу так званих «Пунктів незламності» по всій країні, де люди зможуть зігрітися, зарядити електронні пристрої та отримати гаряче харчування у разі тривалих перебоїв з електроенергією.

Прем’єр також закликав іноземних партнерів України направити ремонтні бригади, щоб допомогти відновлювати електропостачання, опалення та водопостачання.

За словами співрозмовника Bloomberg, європейські союзники вже передають Україні те, що мають у розпорядженні, зокрема запасні частини для електростанцій та обладнання для систем опалення.

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Україні критично потрібні ракети Patriot

Водночас одним із найважливіших елементів підготовки до зимових атак залишаються системи протиповітряної оборони Patriot та ракети-перехоплювачі до них.

Президент Володимир Зеленський у серпні заявив, що Україні на зиму потрібно щонайменше 300 перехоплювачів Patriot. Він також запропонував США продати Києву від 5% до 10% своїх запасів. Водночас реакція Америки на цю пропозицію залишається незрозумілою.

Європейські лідери цього тижня планують порушити питання додаткових постачань ракет Patriot із президентом США Дональдом Трампом. Зустрічі відбуватимуться на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Тим часом європейські країни також розглядають можливість збільшення власної підтримки України. Німеччина та деякі інші держави Європи цього місяця заявили про плани придбати більше систем Patriot у США та передати Україні ракети зі своїх запасів. Йдеться про підготовку до очікуваного зимового посилення російських повітряних атак.

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Союзники побоюються важкої зими в Україні

Водночас серед союзників України є різні оцінки того, наскільки складним може стати майбутній опалювальний сезон. Один із високопосадовців ЄС висловив занепокоєння, що серйозні проблеми України взимку можуть мати критичні наслідки для подальшого перебігу війни.

Інші союзники налаштовані менш песимістично та вважають, що Україна зможе впоратися навіть за гострої нестачі ракет-перехоплювачів.

За словами високопосадовця НАТО, війна триває вже п’ятий рік, а ситуація регулярно змінюється. Він зазначив, що влітку становище України оцінювали значно позитивніше, тоді як тепер настрої знову стали негативнішими, хоча лінія фронту водночас майже не змінюється.

Чи можливе енергетичне перемир’я

Певним полегшенням для України могла б стати домовленість про енергетичне перемир’я, вважають західні журналісти. Її підтримують США: передбачається, що Росія припинить удари по енергетичній інфраструктурі України, а Київ — атаки на російські нафтопереробні заводи.

Однак наразі немає ознак того, що президент Росії Володимир Путін погодиться на таку угоду.

Минулого тижня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у парламенті у Варшаві, що розвідка свідчить: Росія «не готова до жодних серйозних переговорів про припинення вогню», не кажучи вже про мир, якщо це не передбачає фактичної капітуляції України.

Прем’єр-міністр України також не бачить ознак того, що Росія прагне миру.

Як Україна готується до складної зими

Водночас, за словами прем’єра, українська енергетична інфраструктура нині краще захищена від очікуваних повітряних атак. Він закликав громадян також підготуватися до можливих перебоїв із електро-, тепло- та водопостачанням.

Попри ризики, українці демонструють готовність до нового складного опалювального сезону.

Нагадаємо, у Зеленського вважають, що майбутня зима в Україні буде важкою через ймовірні атаки Росії по об’єктах критичної інфраструктури.

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