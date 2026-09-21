«Яка ганьба!»: Трамп зробив несподівану заяву про війну Путіна в Україні

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито втратила контроль над своєю дизельною промисловістю через війну проти України. За його словами, значна кількість нафтопереробних підприємств була знищена і щонайменше тимчасово не працює.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

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Трамп заявив про проблеми Росії з виробництвом дизеля

За словами американського президента, війна проти України завдала серйозної шкоди російській дизельній промисловості.

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«Росія, на жаль, втратила контроль над своєю дизельною нафтовою промисловістю через війну з Україною. Значна кількість їхніх дизельних нафтопереробних заводів була підірвана і щонайменше тимчасово виведена з ладу», — написав Трамп.

Водночас він не уточнив, про які саме підприємства йдеться та скільки з них наразі не працюють.

Трамп закликав завершити війну

Американський президент також заявив, що війна має припинитися.

«Цю безглузду і нескінченну війну з Україною необхідно завершити», — написав Трамп.

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За його словами, наслідки війни відчуває весь світ. Трамп заявив, що щомісяця внаслідок бойових дій гинуть близько 25 тисяч людей, «переважно солдатів».

«Яка ганьба!» — додав президент США.

Атаки України по РФ — останні новини

Нагадаємо, вранці 21 вересня палало в Уфі. Дрони атакували центр російської нафтопереробки, потужність якого становить понад 23 млн тонн на рік. Уражено «Башнєфть» — один із найбільших центрів переробки нафти в Росії.

А вночі 20 вересня Москву та область масовано атакували українські безпілотники. У Підмосков’ї пролунали вибухи й спалахнули пожежі. За повідомленнями пабліків, палало на складах у Соф’їно та в районі НПЗ у Капотні.

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