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«Яка ганьба!»: Трамп зробив несподівану заяву про війну Путіна в Україні
За словами американського президента, війна проти України завдала серйозної шкоди російській дизельній промисловості.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито втратила контроль над своєю дизельною промисловістю через війну проти України. За його словами, значна кількість нафтопереробних підприємств була знищена і щонайменше тимчасово не працює.
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп заявив про проблеми Росії з виробництвом дизеля
За словами американського президента, війна проти України завдала серйозної шкоди російській дизельній промисловості.
«Росія, на жаль, втратила контроль над своєю дизельною нафтовою промисловістю через війну з Україною. Значна кількість їхніх дизельних нафтопереробних заводів була підірвана і щонайменше тимчасово виведена з ладу», — написав Трамп.
Водночас він не уточнив, про які саме підприємства йдеться та скільки з них наразі не працюють.
Трамп закликав завершити війну
Американський президент також заявив, що війна має припинитися.
«Цю безглузду і нескінченну війну з Україною необхідно завершити», — написав Трамп.
За його словами, наслідки війни відчуває весь світ. Трамп заявив, що щомісяця внаслідок бойових дій гинуть близько 25 тисяч людей, «переважно солдатів».
«Яка ганьба!» — додав президент США.
Атаки України по РФ — останні новини
Нагадаємо, вранці 21 вересня палало в Уфі. Дрони атакували центр російської нафтопереробки, потужність якого становить понад 23 млн тонн на рік. Уражено «Башнєфть» — один із найбільших центрів переробки нафти в Росії.
А вночі 20 вересня Москву та область масовано атакували українські безпілотники. У Підмосков’ї пролунали вибухи й спалахнули пожежі. За повідомленнями пабліків, палало на складах у Соф’їно та в районі НПЗ у Капотні.