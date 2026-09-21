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«Какой позор!»: Трамп сделал неожиданное заявление о войне Путина в Украине
По словам американского президента, война против Украины нанесла серьезный ущерб российской дизельной промышленности.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы потеряла контроль над своей дизельной промышленностью из-за войны против Украины. По его словам, значительное количество нефтеперерабатывающих предприятий было уничтожено и, по меньшей мере, временно не работает.
Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп заявил о проблемах России с производством дизеля
По словам американского президента, война против Украины нанесла серьезный ущерб российской дизельной промышленности.
«Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной нефтяной промышленностью из-за войны с Украиной. Значительное количество их дизельных нефтеперерабатывающих заводов было подорвано и, по меньшей мере, временно выведено из строя», — написал Трамп.
В то же время он не уточнил, о каких именно предприятиях идет речь и сколько из них пока не работают.
Трамп призвал завершить войну
Американский президент также заявил, что война должна прекратиться.
«Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо завершить», — написал Трамп.
По его словам, последствия войны ощущает весь мир. Трамп заявил, что ежемесячно в результате боевых действий погибают около 25 тысяч человек, «преимущественно солдат».
«Какой позор!» — добавил президент США.
Атаки Украины по РФ — последние новости
Напомним, утром 21 сентября пылало в Уфе. Дроны атаковали центр российской нефтепереработки, мощность которого составляет более 23 млн тонн в год. Поражена «Башнефть» — один из крупнейших центров переработки нефти в России.
Ночью 20 сентября Москву и область массированно атаковали украинские беспилотники. В Подмосковье раздались взрывы и вспыхнули пожары. По сообщениям пабликов, пылало на складах в Софьино и в районе НПЗ в Капотне.