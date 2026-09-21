На Трампа подали в суд: что стало причиной

Дональд Трамп / © Associated Press

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Издание MS NOW, CNN и Politico подают общий иск против администрации Дональда Трампа из-за лишения их журналистов доступа в Белый дом. Медиа обвиняют правительство в нарушении Первой поправки к Конституции США и наступлении на свободу печати.

Об этом сообщает Reuters.

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Почему ведущие СМИ подали в суд на администрацию Трампа

Журналисты уже предупредили власти о суде и выпустили совместное заявление. Они ожидают, что экстренные слушания по этому делу пройдут в ближайшие дни.

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В своем заявлении редакции пояснили, что подали иск для защиты своих прав за Первой поправкой. Они стремятся доказать, что правительство не имеет права указывать прессе, какие именно новости ему публиковать.

«Без предупреждения или судебного разбирательства Белый дом аннулировал аккредитацию наших журналистов, поскольку возражал против наших репортажей. Если оставить это без рассмотрения, это угрожает свободе печати и праве общественности на независимую журналистику, свободную от вмешательства правительства», — заявили журналисты.

Журналистов не пускают в Белый дом: как это объясняет Дональд Трамп

Конфликт перешел в горячую фазу в субботу, когда репортеров трех упомянутых изданий не пустили на территорию Белого дома, а их прессакредитации были конфискованы.

Накануне Дональд Трамп в социальных сетях анонсировал запрет на работу определенных новостных агентств и пригрозил заблокировать доступ другим СМИ. Позже в Овальном кабинете он подтвердил этот шаг, уточнив, что конкретных инцидентов, которые спровоцировали бы такие действия, не было.

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Официальные представители Белого дома на запросы о комментарии не ответили. Сам Дональд Трамп в понедельник выступил в защиту своего решения в социальных сетях, бездоказательно обвинив прессу в угрозе безопасности.

«Белый дом не начинает наступление на свободную прессу, которую я ценю. Он начинает наступление на ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ. Это коррумпировано, целенаправленно, повсеместно, полностью скоординировано и вышло из-под контроля. Это угроза нашей национальной безопасности, и это должно быть остановлено СЕЙЧАС!», — отметил Трамп.

Отвечая на вопросы, которые еще СМИ могут оказаться под запретом, Трамп назвал The New York Times и The Washington Post «феечными новостями», но добавил, что их еще не устранили из Белого дома.

Как конфликт с прессой повлияет на рейтинги республиканцев

Отмечается, что администрация Трампа разрушает традиционные правила работы с прессой. Белый дом блокирует большие медиа, предпочитая только тех, кто поддерживает правительство. Этот конфликт проходит перед выборами в ноябре, когда республиканцы пытаются удержать большинство в Конгрессе на фоне очень низких рейтингов президента.

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Действия Трампа уже подвергли критике Ассоциация корреспондентов Белого дома, Associated Press и другие организации. Они призвали немедленно восстановить доступ журналистов для защиты свободы слова. В прошлом году агентство Associated Press уже подавало аналогичный иск после того, как его и Reuters исключили из пула репортеров, освещающих ежедневные передвижения президента.

Напомним, Дональд Трамп анонсировал создание в США сил искусственного интеллекта и должности их руководителя. Он назвал ИИ новой промышленной революцией и подчеркнул, что Америка должна опережать Китай.

К слову, ранее мы писали, что президента США Дональда Трампа может ожидать катастрофическое поражение на выборах в Конгресс, после чего против него могут начать процедуру импичмента.

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