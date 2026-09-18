РФ прекращает массированные удары по Украине?: журналист обнародовал детали с тайных переговоров ЦРУ

Война и переговоры / © ТСН.ua

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В кулуарах мировой дипломатии активизировались переговоры по войне в Украине. По информации военно-политического аналитика и военнослужащего ВСУ Сергея Павлюченко, США получили инсайдерские сигналы о том, что Россия якобы приостанавливает практику массовых обстрелов Украины до 21 сентября.

Об этом Павлюченко написал в своем Telegram-канале «Бандеровец из Пущи».

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В то же время разведсообщество США сохраняет сдержанность и продолжило предупреждение о высокой вероятности массированного удара до 20 сентября включительно.

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Заявления ЦРУ и Службы внешней разведки РФ

В ходе недавних переговоров глав ЦРУ и СВР РФ российская сторона выдвинула ряд ультиматумов:

Угрозы за НПЗ

В Кремле заявили, что «не оставят без ответа» атаки на свои нефтеперерабатывающие заводы.

Закон «Грэма-Блюменталя»

РФ угрожает выйти из переговоров об «энергетическом перемирии» и объявить США открытым союзником Украины, если Дональд Трамп подпишет этот документ.

Стратегия Дональда Трампа и «украинский вопрос»

Президент США провел специальное совещание, на котором очертил свой план завершения войны:

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Встреча с Путиным

Трамп планирует лично переговорить с президентом РФ в ближайшие дни, чтобы «в последний раз попытаться убедить его прекратить кровопролитие».

Дедлайн к Новому году

Глава Белого дома считает, что сможет убедить лидеров Китая, Индии и РФ завершить войну до конца года, предложив Украине и РФ гарантии безопасности.

Решения после Генассамблеи ООН

На следующей неделе США выяснят позицию союзников и азиатских партнеров. После этого Трамп решит: подписать закон об усилении давления на РФ или отказаться от него в обмен на постоянное прекращение огня и экономическое сотрудничество.

«Я очень хочу дать „Антипредупреждение“, которое нам прислали, но взять на себя такую ответственность не могу, потому что путину и его банде я верить не могу в принципе. Нас проинформировали о том, причем это не предупреждение от Разведсообщества США, а информация по линии администрации, которая до 21 сентября РФ отказывается от практики массированных ударов по территории Украины. В то же время предупреждение Разведсообщества о высокой вероятности массированного обстрела в период с 15 по 19 сентября продлено до 20 сентября включительно. Как все это трактовать, я не знаю», — резюмировал Павлюченко.

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Напомним, Белый дом рассматривает возможность заключения деловых соглашений с Кремлем еще до окончания войны в Украине. У Трампа рассчитывают, что это продемонстрирует серьезную настроенность США по «перезагрузке» отношений с РФ.

На днях президент США Дональд Трамп ошарашил заявлением, что война между Украиной и Россией может завершиться в ближайшее время.

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