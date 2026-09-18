Кислород на Земле закончится раньше, чем считалось: ученые назвали срок

Земля / © Associated Press

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Ученые полагают, что кислород на Земле исчезнет гораздо раньше, что приведет к исчезновению сложной жизни на планете.

Об этом пишет BBC Sky.

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Богатая кислород атмосфера в будущем исчезнет. Предполагалось, что это произойдет примерно через 2 млрд лет, когда интенсивность солнечного излучения увеличится и Земля сильно нагреется.

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Как показало моделирование, наша планета будет оставаться пригодной для жизни еще в течение примерно 1 миллиарда лет, но потом кислород исчезнет из атмосферы.

Однако неизвестно, как именно это произойдет, ведь существует очень много факторов, которые трудно предсказать. Скорее всего, это произойдет из-за повышенной активности Солнца, но могут быть и другие причины.

Напомним, астрономы из Университета Тохо в Японии совместно с NASA провели 400 тысяч планетарных симуляций. Эксперименты показали, что богатые кислородом атмосферные условия Земли изменятся за один миллиард лет. Это окажет фатальное влияние на жизнь, зависимую от воздуха.

Ученые прогнозируют, что в течение ближайших миллионов лет концентрация углекислого газа в атмосфере вырастет от 400 частей на миллион (ppm) до более 600 частей на миллион. Но это произойдет при условии, что человечество перестанет использовать ископаемое топливо. В противном случае мы увидим этот результат гораздо быстрее.

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Накануне ученые сообщили, что форма Земли начала стремительно меняться.

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