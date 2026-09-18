Лилия Подкопаева восхитила фото подросшей 7-летней дочери: как менялась Эвелина в течение лет

Лилия Подкопаева с мужем и дочерью / © instagram.com/podkopayeva_official

Реклама

Украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева публично поздравила с днем рождения младшую дочь Эвелину, которой исполнилось семь лет.

По случаю праздника спортсменка опубликовала в Instagram подборку семейных кадров разных времен. На фотографиях маленькая Эвелина позирует как самостоятельно, так и вместе с мамой, папой Игорем Дубинским и другими родными. На фото разной давности Подкопаева показала, как менялась ее дочь и как быстро пролетели эти годы.

Реклама

Дочь Лилии Подкопаевой / © instagram.com/podkopayeva_official

Дочь и муж Лилии Подкопаевой / © instagram.com/podkopayeva_official

В посте спортсменка вспомнила день рождения Эвелины и рассказала о трогательном поступке ее отца. По словам Лилии, Игорь сразу отправился в путь, когда узнал о появлении на свет дочери, чтобы успеть побыть рядом с семьей.

Реклама

«Семь лет. Невероятно, как это возможно? Вчера вспоминала тот момент твоего рождения и то, как папа мчался первым же рейсом через весь мир, чтобы успеть быть с нами. Ничего не изменилось с тех пор: наше главное правило остается неизменным — быть вместе при каждом случае, держаться друг друга и разделять каждый момент. Ты объединяешь в себе детскую непосредственность и удивительную взрослость. Наша гордость и наше безграничное счастье. Любим тебя всем сердцем!» — растрогала звездная мама.

Лилия Подкопаева с мужем и дочерью — архивное фото / © instagram.com/podkopayeva_official

Дочь Лилии Подкопаевой — архивное фото / © instagram.com/podkopayeva_official

Дети Лилии Подкопаевой / © instagram.com/podkopayeva_official

Напомним, недавно певица Леди Гага впервые стала мамой. Суррогатная мать родила ей дочь — известно символическое имя первенца звезды.

Новости партнеров