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- Гламур
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Лилия Подкопаева восхитила фото подросшей 7-летней дочери: как менялась Эвелина в течение лет
В семье звезды особенный праздник.
Украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева публично поздравила с днем рождения младшую дочь Эвелину, которой исполнилось семь лет.
По случаю праздника спортсменка опубликовала в Instagram подборку семейных кадров разных времен. На фотографиях маленькая Эвелина позирует как самостоятельно, так и вместе с мамой, папой Игорем Дубинским и другими родными. На фото разной давности Подкопаева показала, как менялась ее дочь и как быстро пролетели эти годы.
В посте спортсменка вспомнила день рождения Эвелины и рассказала о трогательном поступке ее отца. По словам Лилии, Игорь сразу отправился в путь, когда узнал о появлении на свет дочери, чтобы успеть побыть рядом с семьей.
«Семь лет. Невероятно, как это возможно? Вчера вспоминала тот момент твоего рождения и то, как папа мчался первым же рейсом через весь мир, чтобы успеть быть с нами. Ничего не изменилось с тех пор: наше главное правило остается неизменным — быть вместе при каждом случае, держаться друг друга и разделять каждый момент. Ты объединяешь в себе детскую непосредственность и удивительную взрослость. Наша гордость и наше безграничное счастье. Любим тебя всем сердцем!» — растрогала звездная мама.
Напомним, недавно певица Леди Гага впервые стала мамой. Суррогатная мать родила ей дочь — известно символическое имя первенца звезды.