"Осталось две недели": известная украинская ведущая шокировала страшным прогнозом врача

Лариса Руснак

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Украинская актриса и бывшая ведущая «Лото-Забавы» Лариса Руснак вспомнила историю, которая в свое время кардинально изменила ее жизнь.

Так, после одной из консультаций по женскому здоровью врач заявил знаменитости, что ей «осталось две недели» и настаивал на операции. Руснак призналась, что после этих слов была настолько ошеломлена, что уже не воспринимала остальную информацию от медика.

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«Мне врач сказал: „Вам осталось две недели“. Это женская история была. Я уже дальше ничего не слышала. Врач сказал сделать операцию», — вспомнила Лариса в интервью «РБК-Украина».

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После визита к врачу актриса пережила еще один странный эпизод, считающий знаковым. Она попыталась позвонить кому-то, однако услышала, что такого номера не существует. Из-за пережитого шока Руснак даже подумала, что находится в сумасшедшем доме или уже на том свете. Впоследствии ей объяснили, что произошел сбой в системе.

Лариса Руснак

«Потом я позвонила по телефону спросить, что происходит, а мне ответили, что сбой в системе. Думаю, это было непросто. И это очень сильно перевернуло мою жизнь», — признается звезда.

Эта ситуация заставила знаменитость не торопиться с операцией, а обратиться к другим врачам. После консультаций она услышала совсем другое мнение и выдохнула с облегчением. Актриса также начала самостоятельно искать больше информации и пыталась справиться с пережитым психологически.

“Я начала читать, максимально спасаться. И никакой операции не делала. Возможно, кому-то надо было деньги заработать на операции или я не знаю. Я не оперировалась, потому что потом пошла по другим врачам. Начала совещаться. Мне сказали, что 80% женщин живут с этим нормально и это не является как таковой проблемой. Я обращалась и к психологам», — рассказала Руснак.

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Отметим, Лариса Руснак более 18 лет была ведущей «Лото-Забавы», параллельно работая в театре и кино.

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