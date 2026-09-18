Не борщ и не солянка: назван самый вкусный осенний суп, который непременно надо приготовить всем

Какой рецепт крем-супа из тыквы / © www.freepik.com/free-photo

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Когда осенью становится прохладно, хочется приготовить что-нибудь ароматное, сытное и вкусное. Именно поэтому в разных странах в этот сезон особенно популярны густые овощные супы. Один из лучших вариантов — нежный тыквенный крем-суп с легкой горчинкой и сливочным вкусом. Он готовится без сложных ингредиентов, а благодаря запеченной тыкве получается насыщенным и ароматным.

Какие ингредиенты нужны для супа из тыквы

Для 4 порций понадобятся:

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1 кг очищенной тыквы;

2 луковицы;

1 зубчик чеснока;

2 ст. л. оливкового масла;

1 ст. л. сливочного масла;

850 мл овощного бульона;

2 небольших красных перца чили;

4 ст. л. сливок;

соль и чёрный перец по вкусу.

Тыкву лучше брать сладковатую и спелую, она даст супу насыщенный вкус и приятную густую консистенцию.

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Как приготовить самый вкусный тыквенный суп

Сначала нарежьте тыкву большими кусочками. Выложите ее на противень, сбрызните оливковым маслом и запекайте примерно 30 минут при 200 °C. Запеченная тыква будет иметь более выразительный аромат и легкую сладость.

В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте мелко нарезанный лук и готовьте около 5 минут, чтобы он стал мягким. Затем добавьте чеснок и измельченный чили. Если не любите острого, используйте только половину перца.

Переложите в кастрюлю запеченную тыкву, влейте горячий овощной бульон, посолите и поперчите. Доведите до кипения и проварите около 10 минут.

Снимите кастрюлю с огня и перебейте блендер суп до абсолютно гладкой консистенции. Влейте сливки, перемешайте и прогрейте еще раз, но не нужно долго кипятить.

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Маленький секрет, который сделает суп еще вкуснее

Не спешите сразу добавлять много бульона. Сначала влейте примерно 700 мл, перебейте суп, затем постепенно доведите его до нужной густоты. Так легче получить кремовую консистенцию, а не редкий овощной суп.

Перед подачей добавьте ложку сливок, немного молотого черного перца и несколько капель оливкового масла. По желанию суп можно посыпать тыквенными семенами — они придадут приятный хруст.

Этот суп особенно хорошо смакует горячим, с подсушенным хлебом или домашними гренками.

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