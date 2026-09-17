Если корни фруктовых деревьев выступают из почвы: что нужно делать и стоит ли их засыпать

Можно ли засыпать корни фруктовых деревьев землей / © Фото из открытых источников

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Когда у яблони, груши, сливы или другого фруктового дерева появляются выступающие над землей корни, это не всегда свидетельствует о болезни. Часто причиной становятся эрозия почвы, уплотнение земли, избыточный полив или природная особенность корневой системы. Однако оставлять корни без защиты тоже не стоит: их могут повредить солнце, сильный ветер, дожди или садовые инструменты.

Можно ли засыпать корни фруктовых деревьев землей

Полностью обнаженные корни можно прикрыть, но делать это нужно осторожно. Большой слой почвы над корневой системой может перекрыть доступ воздуха и влаги, поэтому дерево начнет ослабевать. Особенно опасно засыпать землей место, где ствол уходит в корни.

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Если корни выступают лишь немного, достаточно насыпать тонкий слой качественной рыхлой почвы — примерно 2 сантиметра. Не следует сразу поднимать уровень земли на 10–20 сантиметров. При необходимости почву добавляют постепенно, следя за состоянием дерева. Поверхность у ствола должна плавно переходить к земле без углубления коры.

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Если корни большие, толстые и многие годы выходят на поверхность, засыпание землей может быть лишь временным решением. По мере роста они снова могут оголиться. В таком случае лучше не изменять уровень почвы, а защитить корневую зону мульчей.

Чем лучше прикрыть обнаженные корни

Самый безопасный вариант — древесная мульча: измельченная кора или древесная стружка без пропиток и химических примесей. Она защищает корни от пересыхания, уменьшает нагрев почвы, сдерживает рост сорняков и постепенно улучшает структуру земли.

Мульча насыпается слоем примерно 5–8 сантиметров, но не прижимается непосредственно к стволу. Вокруг него нужно оставить свободное кольцо шириной не менее 15 сантиметров. Если мульча постоянно контактирует с корой, она удерживает лишнюю влагу и может привести к загниванию нижней части ствола.

Перед укладкой мульчи не нужно перекапывать землю или подрезать корни. Достаточно убрать сорняки вручную, не повреждая корневую систему, и разложить материал вокруг дерева. Пленку, агроволокно или другие сплошные покрытия под мульчу лучше не подкладывать, поскольку они могут ухудшить доступ воздуха и воды.

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Что нельзя делать с корнями

Обнаженные корни нельзя обрезать, обрубать топором или шлифовать. Даже один большой срез может ослабить дерево, сделать ворота для заражения и нарушить его устойчивость. Не стоит также засыпать корневую шейку, заливать участок бетоном или высаживать у ствола газон, конкурирующий с деревом за воду и питательные вещества.

Если корни обнажились из-за вымывания почвы, сначала нужно выяснить причину. При застое воды следует улучшить дренаж, а при уплотнении земли — осторожно разрыхлить только верхний слой на свободных участках, не затрагивая корни. Если дерево наклоняется, имеет большие поврежденные корни или внезапно стало усыхать, лучше обратиться к специалисту.

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