Популярные смартфоны оказались под угрозой взлома: хакеры воспользовались опасной уязвимостью

Google Pixel подвергся атаке хакеров / © Associated Press

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Некоторые владельцы смартфонов Google Pixel стали жертвами кибератак, в ходе которых злоумышленники использовали уязвимость в программном обеспечении устройств. В компании отметили, что такие случаи носили ограниченный и целенаправленный характер.

Об этом сообщило издание Tech Crunch.

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Уязвимость, зарегистрированная под номером CVE-2026-58704, была обнаружена в модеме телефонов Pixel. Этот компонент обеспечивает подключение устройства к Интернету.

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Использование этой уязвимости могло позволить злоумышленнику выйти за пределы изолированной среды модема и получить доступ к более обширным данным смартфона. Такой тип уязвимости известен как эскалация привилегий.

В то же время атака могла происходить без каких-либо действий со стороны владельца Pixel. Речь идет о так называемом методе «нулевого клика»: человеку не нужно переходить по ссылке или открывать файл, чтобы уязвимость могла быть использована.

Google не уточнила, кто именно использовал эту уязвимость при атаках. Компания сообщила, что уязвимость CVE-2026-58704 уже устранена.

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