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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Время на прочтение
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Дефицит белка после 50 лет: какие опасные изменения в теле запускает недостаток

С возрастом организм естественным образом теряет мышечную массу. Этот процесс может ускоряться, если человек мало двигается и получает недостаточно белка.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Белок – это не только «строительный материал» для мышц, но и основа нормальной работы иммунной системы

Белок – это не только «строительный материал» для мышц, но и основа нормальной работы иммунной системы

После 50 лет достаточное количество белка в рационе становится особенно важным для поддержания мышц, силы и способности оставаться активным. Постоянный дефицит этого нутриента со временем плохо сказывается на физическом состоянии человека.

Об этом пишет Health.

Белок — это не только «строительный материал» для мышц, но и основа нормальной работы иммунной системы, костей и тканей. После 50 лет его значение возрастает: организм постепенно теряет мышечную массу, а усваивать протеин становится сложнее.

Специалисты отмечают: людям постарше нужно 1,2–1,6 г белка на килограмм массы тела ежедневно. Если этого нутриента не хватает, даже простые бытовые дела — подъем по лестнице или перенос сумок — могут превратиться в вызов.

Уменьшение мышечной массы влияет на способность выполнять привычные действия: ходить по лестнице, долго идти пешком, вставать со стула или держать покупки в руках. В исследованиях людей старше 50 лет низкое потребление белка связывалось с меньшей силой хвата и трудностями в повседневных задачах.

Белок также важен для костей: в сочетании с кальцием и витамином D помогает поддерживать их прочность. Поэтому его недостаток может повышать вероятность переломов.

Источники белка

  • яйца, греческий йогурт, творог и молоко

  • рыба, курица и нежирное мясо

  • фасоль, горох и чечевица

  • тофу, темпе и эдамаме

  • орехи, семена и ореховые пасты

  • обогащенное белком соевое молоко

Ранее сообщалось о том, что монотонный рацион может привести к недостатку витаминов и минералов, что повлияет на здоровье.

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