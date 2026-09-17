Дефицит белка после 50 лет: какие опасные изменения в теле запускает недостаток

Белок – это не только «строительный материал» для мышц, но и основа нормальной работы иммунной системы

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После 50 лет достаточное количество белка в рационе становится особенно важным для поддержания мышц, силы и способности оставаться активным. Постоянный дефицит этого нутриента со временем плохо сказывается на физическом состоянии человека.

Об этом пишет Health.

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Белок — это не только «строительный материал» для мышц, но и основа нормальной работы иммунной системы, костей и тканей. После 50 лет его значение возрастает: организм постепенно теряет мышечную массу, а усваивать протеин становится сложнее.

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Специалисты отмечают: людям постарше нужно 1,2–1,6 г белка на килограмм массы тела ежедневно. Если этого нутриента не хватает, даже простые бытовые дела — подъем по лестнице или перенос сумок — могут превратиться в вызов.

Уменьшение мышечной массы влияет на способность выполнять привычные действия: ходить по лестнице, долго идти пешком, вставать со стула или держать покупки в руках. В исследованиях людей старше 50 лет низкое потребление белка связывалось с меньшей силой хвата и трудностями в повседневных задачах.

Белок также важен для костей: в сочетании с кальцием и витамином D помогает поддерживать их прочность. Поэтому его недостаток может повышать вероятность переломов.

Источники белка

яйца, греческий йогурт, творог и молоко

рыба, курица и нежирное мясо

фасоль, горох и чечевица

тофу, темпе и эдамаме

орехи, семена и ореховые пасты

обогащенное белком соевое молоко

Ранее сообщалось о том, что монотонный рацион может привести к недостатку витаминов и минералов, что повлияет на здоровье.

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