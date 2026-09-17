«Дія» не работает: что произошло и какие услуги сейчас недоступны

Сбой в «Дія» 17 сентября

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Сегодня, 17 сентября, частично не работают сервисы в приложении и на портале «Дія». В частности, пользователи могут столкнуться с трудностями с оформлением и пользованием сервисами «єВідновлення», «єОселя» и подачей заявлений на жилые ваучеры.

Об этом сообщили в «Дія».

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Почему не работают сервисы в «Дія» 17 сентября

Причиной неисправностей стали технические работы в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества.

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Ограничения также затронули услуги в разделе «єВідновлення» и отдельные категории международного Реестра убытков.

Специалисты уже работают над устранением неполадок, чтобы вернуть все онлайн-функции в ближайшее время.

«Спасибо за терпение и просим следить за следующими сообщениями!» — подытожили в команде приложения.

Пока неизвестно, когда возобновят сервисы для граждан.

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«Дія»: последние новости

Напомним, искусственный интеллект в «Дія» расширил функционал — теперь водители могут быстро оплатить штрафы прямо в приложении. Для этого достаточно написать Дія.АІ соответствующее уведомление, выбрать необходимый штраф из предоставленного списка, оплатить его и получить квитанцию.

Статус платежа можно проверить прямо в чате или разделе «Штрафы ПДД».

Кроме этого, Дія.АІ предоставляет юридические консультации, подсказывает, как обжаловать штраф или взять ответственность за нарушение на себя, если автомобиль зарегистрирован на другого человека.

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