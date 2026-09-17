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«Дія» не працює: що сталося та які послуги зараз недоступні
У застосунку та на порталі «Дія» виникли труднощі з доступом до кількох послуг. Зокрема, йдеться про «єВідновлення», «єОселю» та житлові ваучери.
Сьогодні, 17 вересня, частково не працюють сервіси в застосунку та на порталі «Дія». Зокрема, користувачі можуть натрапити на труднощі з оформленням і користуванням сервісами «єВідновлення», «єОселя» та поданням заяв на житлові ваучери.
Про це повідомили у «Дії».
Чому не працюють сервіси в «Дія» 17 вересня
Причиною неполадок стали технічні роботи в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.
Обмеження також зачепили послуги в розділі «єВідновлення» та окремі категорії міжнародного Реєстру збитків.
Фахівці вже працюють над усуненням неполадок, щоб повернути всі онлайн-функції найближчим часом.
«Дякуємо за терпіння та просимо стежити за наступними повідомленнями!» — підсумували в команді застосунку.
Наразі невідомо, коли відновлять сервіси для громадян.
«Дія»: останні новини
Нагадаємо, штучний інтелект у «Дії» розширив функціонал — відтепер водії можуть швидко оплатити штрафи прямо в застосунку. Для цього достатньо написати Дія.АІ відповідне повідомлення, обрати необхідний штраф із наданого списку, сплатити його та отримати квитанцію.
Статус платежу можна перевірити прямо в чаті або в розділі «Штрафи ПДР».
Крім цього, Дія.АІ надає юридичні консультації, підказує, як оскаржити штраф чи взяти відповідальність за порушення на себе, якщо авто зареєстроване на іншу особу.