69-річна Мелані Гріффіт позувала у купальнику на відпочинку

Мелані Гріффіт / © Instagram Мелані Гріффіт

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69-річна акторка, лауреатка премії «Оскар», Мелані Гріффіт опублікувала у своєму Instagram фото з відпочинку. Вона позувала в чорному купальнику та сонцезахисних окулярах, лежачи на шезлонгу біля озера.

Мелані Гріффіт / © Instagram Мелані Гріффіт

«Я щойно провела кілька чудових тижнів в Австрії, у неймовірному місці, присвяченому оздоровленню, зціленню та оновленню», — написала акторка під фото і додала, що місцева оздоровча програма дозволила їй перезавантажитися та приділити увагу своєму тілу, розуму й душі.

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Також Мелані сфотографували під час відпочинку на яхті та під час занять йогою.

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Мелані Гріффіт / © Instagram Мелані Гріффіт

Мелані Гріффіт / © Instagram Мелані Гріффіт

Мелані Гріффіт / © Instagram Мелані Гріффіт

Мелані Гріффіт / © Instagram Мелані Гріффіт

Гріффіт має приголомшливий вигляд і продовжує вражати своєю фізичною формою. У соцмережах вона не раз демонструвала свої тренування. У її спортивній програмі є силові вправи, робота з вагами, вправи на прес і сідниці, випади та кардіо. «Я рішуче налаштована залишатися у формі», — заявила одного разу зірка.

Нагадаємо, раніше папараці помітили стильну Мелані Гріффіт під час прогулянки у мереживних рукавичках.

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