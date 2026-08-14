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- Шоу-бізнес
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У м’ятному купальнику з глибоким декольте: 61-річна Елізабет Герлі похизувалася стрункою фігурою
Британська акторка потішила підписників у соцмережі новим сонячним фото.
Елізабет Герлі опублікувала в Instagram яскраву світлину з відпочинку. Акторка позувала на тлі моря та скелястого узбережжя у суцільному купальнику ніжного м’ятного кольору зі сміливим глибоким декольте і тонкою перемичкою під грудьми. Ліз вчергове похизувалася своєю гарною стрункою фігурою.
Ззаду над головою вона розгорнула синьо-чорний рушник з принтом тай-дай.
У Герлі було розпущене хвилясте волосся і макіяж з чорним олівцем і рожевою помадою.
У дописі Елізабет зазначила, що любить суцільні моделі та легко поєднує їх з іншими речами для відпочинку.
«Я ношу суцільні купальники. Вони можуть бути такими ж сексуальними, як бікіні, а іноді навіть більше. Я ношу їх у відпустці, поєдную із саронгом, в’язаними штанами чи прозорим кафтаном…» — написала акторка.
Нагадаємо, минулого разу Елізабет Герлі показала фігуру у м’ятному бікіні та леопардовому халаті.