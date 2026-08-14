У м’ятному купальнику з глибоким декольте: 61-річна Елізабет Герлі похизувалася стрункою фігурою

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

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Елізабет Герлі опублікувала в Instagram яскраву світлину з відпочинку. Акторка позувала на тлі моря та скелястого узбережжя у суцільному купальнику ніжного м’ятного кольору зі сміливим глибоким декольте і тонкою перемичкою під грудьми. Ліз вчергове похизувалася своєю гарною стрункою фігурою.

Ззаду над головою вона розгорнула синьо-чорний рушник з принтом тай-дай.

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Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

У Герлі було розпущене хвилясте волосся і макіяж з чорним олівцем і рожевою помадою.

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У дописі Елізабет зазначила, що любить суцільні моделі та легко поєднує їх з іншими речами для відпочинку.

«Я ношу суцільні купальники. Вони можуть бути такими ж сексуальними, як бікіні, а іноді навіть більше. Я ношу їх у відпустці, поєдную із саронгом, в’язаними штанами чи прозорим кафтаном…» — написала акторка.

Нагадаємо, минулого разу Елізабет Герлі показала фігуру у м’ятному бікіні та леопардовому халаті.

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