Списки на переселення киян: кого та як шукають під час поквартирних обходів

У Києві можуть переселяти людей у випадку масованих ударів Росії по енергетиці

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Після того, як у Києві міська влада почала формувати списки маломобільних мешканців на випадок тривалої відсутності опалення взимку через російські обстріли, окремі користувачі соцмереж розповіли, що у столиці розпочався поквартирний обхід і проводять його начебто працівники соцслужб.

У певної частини киян інформація про такі візити викликала занепокоєння, і мешканці поставили у соцмережах питання про те, чи дійсно це працівники соцслужб цікавляться делікатними відомостями — хто буде проживати у конкретній квартирі та ще й під час війни.

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Одна з користувачок соцмережі опублікувала фотографію жінки із купою паперів та підписала цю світлину так: «Увага! Ходить по квартирах з питаннями про те, чи збираємось виїжджати взимку, хто і скільки осіб проживають у квартирі».

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Частина тих, хто відреагував на такий допис, залишили негативні коментарі, висловивши думку про те, що це має підозрілий вигляд, інша частина користувачів соцмереж висловили думку, що така ідея не зовсім погана, оскільки ініціатива може допомогти дізнатись про реальну кількість людей, які потребуватимуть переселення у разі складної ситуації з опаленням у багатоквартирних будинках.

Ситуацію щодо поквартирних обходів у столиці роз’яснила в коментарі для ТСН.ua заступниця голови КМДА Марина Хонда, яка теж обізнана про вищезазначений допис у соцмережі.

«Це соціальні працівники, і у них є посвідчення», — повідомила нам Марина Хонда.

Переселення киян взимку через війну в Україні: права мешканців

Своєю чергою, юристи кажуть, що у кожної людини, до якої завітали працівники соцслужби, є право повідомляти або не повідомляти про себе інформацію.

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«Приватну власність ніхто не скасовував. Людина може відчиняти двері, а може не відчиняти. Примусити повідомляти про себе інформацію ніхто не має права. Є альтернативний варіант: всі, хто має бажання та потребу повідомити про свої наміри щодо зими — вони можуть звернутись до райадміністрації телефоном для вирішення свого питання або таким чином запросити до себе соцпрацівника», — каже Андрій Межирицький.

Водночас він не виключає, що згодом, дізнавшись про міську ініціативу поквартирного обходу, цим можуть скористатись шахраї, які будуть вдавати з себе соцпрацівників.

«Заради власної безпеки мешканці мають самі проявити ініціативу та повідомити посадовцям про свої наміри, а не чекати, поки хтось прийде», — уточнює він.

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