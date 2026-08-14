Анна Сагайдачна здійснила фантазійну мрію 7-річного сина та залучила до процесу молодших діточок

Анна Сагайдачна з дітьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

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Українська акторка Анна Сагайдачна замилувала кадрами з трьома дітьми, показавши синів Тимура й Енея та доньку Міру під час незвичної фотосесії.

Зіркова мама влаштувала для малечі особливе знімання просто на зеленому лузі. У кадрі Анна постала разом із усіма трьома дітьми. Компанію родині склали пухнасті кролики. Саме вони додали світлинам ще більше замилування. Особливої атмосфери зніманню додали природа та невимушена поведінка малечі.

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«Скільки зайченят на фото? Ось така дивовижна краса з нами несподівано сталася», — підписала світлини Анна Сагайдачна.

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Анна Сагайдачна з дітьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна з дітьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна з дітьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

Акторка також розповіла, що така фотосесія була мрією її старшого сина Тимура. Тож цього разу бажання хлопчика перетворилося на сімейну пригоду, до якої долучилися мама, діти та пухнасті моделі.

Анна Сагайдачна з дітьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

Діти Анни Сагайдачної / © instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна з дітьми / © instagram.com/annasagaidachnaya

На милих світлинах Тимур, Міра та Еней позували поруч із кроликами, а Анна насолоджувалася моментом разом із дітьми. Після такої фотосесії в родині, схоже, може з’явитися ще одне бажання — завести пухнастого улюбленця вдома.

Нагадаємо, нещодавно Анна Сагайдачна похизувалась відпочинком в Карпатах одразу з трьома дітьми.

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