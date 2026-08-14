Куріння, вейпінг чи нікотинові паучі: лікар назвав, що найбільше шкодить здоров’ю

Куріння / © Credits

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Сьогодні існує безліч способів отримання нікотину — від традиційного тютюну до електронних пристроїв та безтютюнових альтернатив, і кожен із них має власні ризики для організму. Втім, вплив цих продуктів на здоров’я суттєво відрізняється, а один із методів є абсолютним лідером за рівнем небезпеки.

Про це повідомляє Unilad.

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Чому сигарети залишаються найнебезпечнішим вибором

Попри те, що будь-який спосіб споживання має свої загрози, фахівець Райян Зафар наголошує на головному правилі для тих, хто ще не має цієї звички.

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«Якщо ви не вживаєте нікотин, не починайте», — застерігає лікар.

За словами Зафара, саме традиційні сигарети з дуже великим відривом є найгіршим варіантом для загального здоров’я та самопочуття. Шкода проявляється навіть за мінімального споживання.

«Не існує безпечного рівня куріння сигарет. Навіть викурювання відносно невеликої кількості сигарет може завдати непропорційної шкоди серцево-судинній системі», — пояснив медик.

Куріння спричиняє безліч тяжких хвороб, зокрема рак легень, горла, стравоходу, нирок та інших органів. Експерт наголосив, що ці захворювання виникають через отруйні речовини від горіння тютюну, а не через сам нікотин.

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Приховані ризики вейпінгу

Вейпінг теж не є безпечним, а його довгостроковий вплив на здоров’я ще не вивчений до кінця. Райян Зафар пояснює, що пара вейпів містить метали та хімічні речовини, які подразнюють дихальні шляхи.

Це може викликати кашель, біль у горлі, нудоту та головний біль. Оскільки науковці досі не мають даних за десятки років спостережень, точно оцінити шкоду від вейпінгу протягом усього життя поки неможливо.

Чи безпечні безтютюнові нікотинові пакети

Щодо нікотинових пакетиків без тютюну, лікар вважає їх найменш шкідливим варіантом із усіх наявних. Хоча вони безпечніші за сигарети, ці вироби з’явилися нещодавно, тому вчені поки що погано знають, як регулярне вживання впливає на організм у майбутньому.

«Нікотинові пакетики не повинні використовуватися дітьми, вагітними людьми або дорослими, які ще не вживають нікотин. Мене особливо непокоїть маркетинг, який заохочує користувачів починати з низької дози… це питання потребує термінового вивчення», — наголосив Зафар.

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Як рівень шкоди залежить від категорії користувача

Ступінь ризику може змінюватися залежно від того, хто саме використовує нікотинові продукти.

«Для курця, який повністю переходить на регульований вейп або безтютюновий пакетик, це, ймовірно, означатиме суттєве зменшення шкоди. Для дитини чи дорослого, який ніколи не курив, початок вейпінгу або використання пакетиків не приносить жодної користі для здоров’я та створює ризик залежності», — зауважив експерт.

Окрему загрозу становить поєднання декількох способів споживання. Люди, які одночасно вейплять або використовують пакетики й продовжують курити традиційні сигарети, зазнають значно більших ризиків, ніж усвідомлюють.

«Подвійне використання — ще одне важливе питання. Той, хто вейпить або використовує пакетики, але продовжує курити, може мати набагато більший ризик, пов’язаний з курінням, ніж усвідомлює. Найбільша користь для здоров’я полягає в повному переході», — підсумував фахівець.

Нагадаємо, онкологи назвали 5 простих правил, які допомагають знизити ризик раку.

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