Життя на Землі могло виникнути двічі: сенсаційне дослідження вчених

Зародження життя на Землі

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Нове дослідження ставить під сумнів традиційне уявлення про те, що всі сучасні клітини походять від одного повністю сформованого предка. Бактерії та археї справді успадкували один давній генетичний код, однак шлях до самостійного клітинного життя вони могли пройти незалежно.

Про це пише Space Daily з посиланням на дослідження, опубліковане в Science Advances.

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Нове дослідження припускає, що бактерії та археї мають спільний давній генетичний код, але шлях до формування самодостатніх клітин вони могли пройти незалежно один від одного. На думку авторів роботи, це дає підстави говорити про два окремі походження життя — хоча йдеться не про два незалежні випадки виникнення життя з нуля.

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Учені реконструювали близько 420 метаболічних реакцій та порівняли геноми бактерій і архей. Виявилося, що частина ферментів, які виконують однакові життєво важливі функції, у двох груп має принципово різне походження. Це може означати, що після розходження їхніх предків бактерії та археї окремо створювали власні ферментні механізми.

Ймовірно, їхній спільний предок — LUCA — ще не мав повністю автономного метаболізму. Частину хімічних реакцій могли забезпечувати метали в навколишньому середовищі, зокрема в гідротермальних системах. Пізніше дві лінії поступово замінили таку «зовнішню допомогу» власними ферментами.

Старший автор дослідження Вільям Мартін сформулював висновок так: «Ми маємо справу з одним походженням генетичного коду, але двома походженнями життя».

Водночас це не означає, що життя двічі незалежно виникло з неживої матерії. Йдеться про два окремі переходи до повністю самодостатніх клітин після появи спільної генетичної системи.

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Учені наголошують: це поки що гіпотеза, а не остаточно доведений факт. Дослідження реконструює події, які відбувалися понад чотири мільярди років тому, на основі сучасних геномів та експериментів.

Якщо модель підтвердять подальші дослідження, вона може суттєво змінити уявлення про походження життя: спільним для всіх клітин був би не обов’язково один повністю сформований організм, а давня генетична система, після якої бактерії та археї незалежно навчилися бути самодостатніми.

Нагадаємо, раніше міжнародна група вчених представила революційну теорію, яка пояснює виникнення життя на ранній Землі. Згідно з дослідженням, перші біомолекули формувалися не у воді, а всередині захисної липкої маси.

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