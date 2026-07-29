Скоротити населення Землі вдвічі: вчені шокували радикальним планом порятунку планети

Вчені пропонують обмежити населення планети, щоб урятувати Землю від колапсу / © AFP

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Міжнародна група вчених стверджує, що для порятунку Землі від незворотного екологічного колапсу необхідно поступово скоротити чисельність населення планети до 4 мільярдів людей до 2200 року. Дослідники наголошують, що вибухове зростання населення планети за останнє століття є екологічно несталим, оскільки воно веде до невідворотного катастрофічного скорочення біорізноманіття та виснаження ресурсів.

Результати цього дослідження опублікував науковий журнал Sustainable Development.

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На думку науковців, м’яке та добровільне зниження популяції протягом наступних десятиліть допоможе значно полегшити критичне навантаження на навколишнє середовище.

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Чому поточне зростання є загрозою

Вчені вказують на прямий і беззаперечний зв’язок між зростанням глобальної популяції та різким погіршенням екологічних показників. За останні 50 років, коли населення Землі стрімко подвоїлося, викиди вуглекислого газу зросли більш ніж удвічі, використання енергії потроїлося, а індекс біорізноманіття скоротився більш ніж наполовину.

Ситуація може погіршитися ще більше, адже за прогнозами ООН населення може досягти понад 11 мільярдів людей до кінця століття. Це призведе до майже подвоєння поточних шкідливих викидів, потроєння кількості пластикових відходів та невідворотного вичерпання запасів прісної води.

Як досягти скорочення без примусу

Автори дослідження стверджують, що єдиний спосіб запобігти знищенню екосистем — це свідоме зменшення популяції. Вони наголошують, що на відміну від жорстких державних методів контролю народжуваності, їхній план передбачає виключно м’який та добровільний підхід.

Головним інструментом має стати надання жінкам у країнах із низьким рівнем доходу безперешкодного доступу до послуг із планування сім’ї та розширення їхніх освітніх прав. Дослідники доводять, що коли жінки мають право вільно вирішувати, скільки дітей народжувати, рівень народжуваності зазвичай швидко падає нижче рівня природного відтворення.

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«М’яке припинення та зворотне зростання населення є проприродною та пролюдською стратегією», — зазначають автори наукової статті.

Економічні ризики та розвінчання міфів

Багато політиків побоюються, що скорочення населення та старіння нації обов’язково призведе до економічного занепаду та браку робочих рук. Проте дослідники називають цей страх абсолютно безпідставним та наводять реальні статистичні дані глобального ринку.

З 1970 до 2020 року частка працездатного населення у світі значно скоротилася, але середній глобальний ВВП на душу населення при цьому зріс удвічі. Аналіз показує, що багато країн зі скороченням населення насправді демонструють значне зростання реальної заробітної плати та загального економічного добробуту, як це відбулося в Південній Кореї після успішного впровадження програм планування сім’ї.

«Постійне зростання багатства та споживання не є екологічно стійкими, і чим швидше наші суспільства усвідомлять цю незручну правду, тим краще», — підсумовують експерти.

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Такий глобальний підхід не позбавляє майбутні покоління права на життя, але гарантує, що коли вони з’являться на світ, умови на планеті будуть сприятливими. Вчені впевнені, що зменшення популяції допоможе остаточно викорінити бідність, знизити рівень глобального забруднення та мінімізувати збройні конфлікти за природні ресурси.

Нагадаємо, водночас існує протилежна теорія, яка прогнозує скорочення людства вдвічі вже до 2064 року. Вчені пояснили, за яких умов населення Землі, яке зараз перевищує 8 мільярдів людей, ризикує втратити половину своєї чисельності.

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