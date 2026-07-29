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- Гламур
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Ахтем Сеітаблаєв після тяжкого розриву з нареченою закрутив новий роман: з ким він зустрічається
Режисер розсекретив, як познайомився з обраницею.
Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв після болісного розриву з нареченою розсекретив свій новий роман.
Про зміни в особистому житті знаменитість розповів на проєкті «Наодинці з Гламуром». 53-річний Ахтем Сеітаблаєв зізнався, що зараз перебуває в стосунках. Із обраницею актор познайомився завдяки професії — вони зустрілись на кінопоказі. Режисер не розкриває її імені, а лиш говорить, що вона молодша за нього та працює громадською діячкою.
«В особистому житті в мене все гаразд. Звичайно, я закоханий. Вона мудра, вона розумна, вона працьовита, вона гарна, з нею надійно. Ми познайомились на одному з заходів по професії, на одному з кінопоказів. Вона не акторка, не журналістка, вона громадська діячка. Вона молодша, але не набагато», — поділився режисер з Анною Севастьяновою.
Ахтем Сеітаблаєв також додав, що дотримується такої думки, що особисте життя треба тримати подалі від сторонніх очей. Однак він запевнив, що не приховує обраницю, але представить її публіці лише в тому випадку, якщо відчує таку потребу.
«Я взагалі-то вважаю, що особисте життя, воно тому й особисте, що ти маєш його оберігати. Якщо буде слушна нагода, якщо це буде гармонійно, буде комфортно, то так, звичайно, я нікого не приховую», — пояснив режисер.
▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому Кадочникова "наїхала" на Роговцеву, та як СІДНІ СВІНІ заговорила УКРАЇНСЬКОЮ
Зазначимо, останні відомі стосунки Ахтема Сеітаблаєва були з молодшою на 20 років Мар’яною Боцвинюк. Пара навіть була заручена. Однак вони розірвали стосунки, а причин розкривати не стали. Режисер лиш зізнався, що це далося йому нелегко.
Нагадаємо, нещодавно переможниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт-2021» Анна Неплях зізналась, як закрутила роман із бізнесменом. Також модель пояснила, чому одразу ж почала з ним жити.