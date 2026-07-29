Ахтем Сеітаблаєв після тяжкого розриву з нареченою закрутив новий роман: з ким він зустрічається

Ахтем Сеітаблаєв / © instagram.com/seitablaiev

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Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв після болісного розриву з нареченою розсекретив свій новий роман.

Про зміни в особистому житті знаменитість розповів на проєкті «Наодинці з Гламуром». 53-річний Ахтем Сеітаблаєв зізнався, що зараз перебуває в стосунках. Із обраницею актор познайомився завдяки професії — вони зустрілись на кінопоказі. Режисер не розкриває її імені, а лиш говорить, що вона молодша за нього та працює громадською діячкою.

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«В особистому житті в мене все гаразд. Звичайно, я закоханий. Вона мудра, вона розумна, вона працьовита, вона гарна, з нею надійно. Ми познайомились на одному з заходів по професії, на одному з кінопоказів. Вона не акторка, не журналістка, вона громадська діячка. Вона молодша, але не набагато», — поділився режисер з Анною Севастьяновою.

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Ахтем Сеітаблаєв / © instagram.com/akhtemseit

Ахтем Сеітаблаєв також додав, що дотримується такої думки, що особисте життя треба тримати подалі від сторонніх очей. Однак він запевнив, що не приховує обраницю, але представить її публіці лише в тому випадку, якщо відчує таку потребу.

«Я взагалі-то вважаю, що особисте життя, воно тому й особисте, що ти маєш його оберігати. Якщо буде слушна нагода, якщо це буде гармонійно, буде комфортно, то так, звичайно, я нікого не приховую», — пояснив режисер.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому Кадочникова "наїхала" на Роговцеву, та як СІДНІ СВІНІ заговорила УКРАЇНСЬКОЮ

Зазначимо, останні відомі стосунки Ахтема Сеітаблаєва були з молодшою на 20 років Мар’яною Боцвинюк. Пара навіть була заручена. Однак вони розірвали стосунки, а причин розкривати не стали. Режисер лиш зізнався, що це далося йому нелегко.

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Нагадаємо, нещодавно переможниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт-2021» Анна Неплях зізналась, як закрутила роман із бізнесменом. Також модель пояснила, чому одразу ж почала з ним жити.

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