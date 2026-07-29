Зник з екранів на чотири роки: відомий ведучий зізнався, ким працює під час війни та на що живе

Костянтин Стогній / © Youtube-канал Аліни Доротюк

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Український телеведучий та журналіст Костянтин Стогній уперше за тривалий час відверто розповів, чому майже чотири роки не з’являвся на телебаченні та чим заробляє на життя під час повномасштабної війни.

Як зізнався Стогній в інтерв’ю Аліні Доротюк, після лютого 2022 року він свідомо поставив журналістську діяльність на паузу. За словами ведучого, він не був упевнений, що репортажі з передової не становитимуть загрози для українських військових, адже будь-яка необережно оприлюднена інформація могла коштувати комусь життя.

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«Коли почалося вторгнення, я дивився на людей, які щиро йшли робити свою журналістську роботу на лінію фронту. Але у мене як у людини, яка свого часу керувала великою медійною студією, виникало багато запитань. Коли бачу показані локації чи військових із шевронами, то не хотів би, щоб мій підрозділ був у такій ситуації. Будь-яке засвідчення інформації може вартувати життів багатьох військових. Тому я не займався журналістикою, хоча був у підрозділах і на передовій, але звідти не робив репортажів», — пояснив Стогній.

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Костянтин Стогній / © Youtube-канал Аліни Доротюк

Ведучий також розповів, що після відходу від телебачення почав працювати у сфері оборони та безпеки. Втім, подробиць про свою діяльність він не розкриває, наголошуючи, що зробить це лише після завершення війни.

«Я займаюся обороною нашої країни. Ще до повномасштабної війни виконував частину завдань від Волновахи до Маріуполя. Усі розмови про те, хто і чим займається, мають відбуватися після війни. Особливо якщо йдеться про тих, хто працює на нашу оборону. Після перемоги все розповім», — зазначив журналіст.

Водночас Стогній повідомив, що зараз уже поступово повертається до роботи на телебаченні, де вестиме свій попередній проєкт. Саме тому зараз він має одразу два джерела доходу.

«Я працюю в оборонному секторі й отримую зарплату. Також мене ніхто не звільняв із телеканалу», — підсумував ведучий.

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Костянтин Стогній на ТБ / © Youtube-канал Аліни Доротюк

Нагадаємо, нещодавно телеведучий та військовослужбовець Коля Сєрга пригадав, як долучився до лав ЗСУ після початку повномасштабної війни та чи добровільною була його мобілізація.

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