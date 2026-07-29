- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 579
- Час на прочитання
- 1 хв
Підтримка України Сенатом США та подробиці переговорів Зеленського та Трампа: головні новини ночі 29 липня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 липня 2026 року:
У Сенаті США домовилися про голосування за жорсткі санкції проти Росії: названо дату Читати далі –>
Сенат США наблизив ухвалення "пекельних санкцій" проти Росії: як проголосували Читати далі –>
Зеленський зустрівся з понад 60 сенаторами США: говорили про захист України від балістики Читати далі –>
Сенатори США назвали спосіб змусити Путіна сісти за стіл переговорів Читати далі –>
Трамп відреагував на зустріч із Зеленським: "Усе пройшло дуже добре" Читати далі –>
Коментарі
Сортувати: