Підтримка України Сенатом США та подробиці переговорів Зеленського та Трампа: головні новини ночі 29 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 липня 2026 року:

У Сенаті США домовилися про голосування за жорсткі санкції проти Росії: названо дату Читати далі –>

Сенат США наблизив ухвалення "пекельних санкцій" проти Росії: як проголосували Читати далі –>

Зеленський зустрівся з понад 60 сенаторами США: говорили про захист України від балістики Читати далі –>

Сенатори США назвали спосіб змусити Путіна сісти за стіл переговорів Читати далі –>