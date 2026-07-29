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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
579
Час на прочитання
1 хв

Підтримка України Сенатом США та подробиці переговорів Зеленського та Трампа: головні новини ночі 29 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Сенат США

Сенат США / © pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 липня 2026 року:

  • У Сенаті США домовилися про голосування за жорсткі санкції проти Росії: названо дату Читати далі –>

  • Сенат США наблизив ухвалення "пекельних санкцій" проти Росії: як проголосували Читати далі –>

  • Зеленський зустрівся з понад 60 сенаторами США: говорили про захист України від балістики Читати далі –>

  • Сенатори США назвали спосіб змусити Путіна сісти за стіл переговорів Читати далі –>

  • Трамп відреагував на зустріч із Зеленським: "Усе пройшло дуже добре" Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
579
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