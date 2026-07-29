"Штрафи до 5000 євро": українка шокувала незвичними правилами у Німеччині і розповіла правду

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Німеччина має імідж країни суворої дисципліни та високих штрафів, однак у повсякденному житті місцеві жителі нерідко нехтують цими правилами. На такі побутові нюанси звернула увагу українка, яка поділилася власними спостереженнями у соцмережах.

Про це розповіла блогерка Людмила Русіна.

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Незвичні штрафи у Німеччині

За її словами, попри значні штрафи, чимало заборон у країні залишаються лише на папері.

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«Закони в Німеччині постійно порушуються, попри величезні штрафи. І мене це досі не перестає дивувати. По-перше, години тиші. За їхнє недотримання штрафи тут сягають 5 000 євро. Але я не раз чула у своєму будинку не тільки пральну машину в неділю, а й навіть дриль», — каже Людмила.

Також сусід жінки вже кілька разів питав, чи не заважають їй його коти.

Іншим моментом є спалювання сміття.

«На нашій попередній квартирі влітку регулярно стояв страшенний сморід, коли сусіди спалювали садові відходи вдень. Ні від кого не приховуючи. А штрафи за це можуть бути понад 5 000 євро», — додає жінка.

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А ще великі штрафи у Німеччині можуть заплатити ті, хто не прибирає відходи за своїми собаками, а також ті, хто викидає меблі з вікна без дотримання правил безпеки.

Також у Німеччині не варто кидати недопалки на вулицях.

«А ще — розпалювання багаття в лісі — за це штрафи тут до 2 500 євро. І часто цих правил теж не дотримуються. І нещодавно я бачила, як серед соснового лісу розпалювали таке багаття, як колись у моєму дитячому таборі, аж до хмари».

«Вишенькою на торті» є ситуація, яку Людмила спостерігала з вікна потяга. Коли потяг віз нетверезих футбольних фанатів, чоловіки вишикувалися і справили нужду прямо на коліях.

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«Ось така вона, ця країна правил і законів. Але попри все, я не раджу їх порушувати, бо регулярно чую про величезні штрафи, які знаходять тут своїх порушників», — додала Людмила.

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Нагадаємо, українка Людмила Русіна, яка мешкає в Німеччині, поділилася в TikTok спостереженням про місцевий побут: німці регулярно викидають старі меблі та непотріб просто з вікон і балконів багатоповерхівок.

Подібний спосіб утилізації речей у країні є законним, але вимагає суворого дотримання правил безпеки — зокрема, огородження території під будинком та контролю фахівців. Втім, на практиці цих вимог дотримуються не завжди.

А через нові законодавчі ініціативи Дональда Трампа українські біженці в США зі статусом TPS від 22 липня 2026 року опинилися під загрозою втрати права на офіційне працевлаштування.

За словами експосла України в США Валерія Чалого, Федеральний окружний суд штату Массачусетс тимчасово призупинив дію цього рішення, а остаточний вердикт очікується до 5 серпня. Дипломат зазначив, що через брак підтримки з боку українського уряду, правозахисників та власної консолідації для українців створюються дуже складні умови, хоча більшість із них усе одно не планує повертатися додому.

Доля понад 100 тисяч українців, які перебувають у країні за програмою TPS, остаточно вирішиться ближче до осені, адже поточний термін дії статусу спливає 19 жовтня.

Міністерство внутрішньої безпеки США має ухвалити рішення до середини серпня: якщо його продовжать, статус діятиме ще 12 або 18 місяців, а у разі відсутності рішення до 20 серпня — програма продовжиться автоматично на пів року. При цьому оформлення документів залишається платним і коштує $510 за первинну заяву та до $1030 за дозвіл на роботу.

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