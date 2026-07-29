- Дата публікації
-
- Категорія
- Туризм
- Кількість переглядів
- 116
- Час на прочитання
- 3 хв
"Штрафи до 5000 євро": українка шокувала незвичними правилами у Німеччині і розповіла правду
Німеччина відома суворими законами та великими штрафами, але навіть там мешканці не завжди дотримуються правил. Українка Людмила Русіна розповіла про побутові порушення, які її здивували.
Німеччина має імідж країни суворої дисципліни та високих штрафів, однак у повсякденному житті місцеві жителі нерідко нехтують цими правилами. На такі побутові нюанси звернула увагу українка, яка поділилася власними спостереженнями у соцмережах.
Про це розповіла блогерка Людмила Русіна.
Незвичні штрафи у Німеччині
За її словами, попри значні штрафи, чимало заборон у країні залишаються лише на папері.
«Закони в Німеччині постійно порушуються, попри величезні штрафи. І мене це досі не перестає дивувати. По-перше, години тиші. За їхнє недотримання штрафи тут сягають 5 000 євро. Але я не раз чула у своєму будинку не тільки пральну машину в неділю, а й навіть дриль», — каже Людмила.
Також сусід жінки вже кілька разів питав, чи не заважають їй його коти.
Іншим моментом є спалювання сміття.
«На нашій попередній квартирі влітку регулярно стояв страшенний сморід, коли сусіди спалювали садові відходи вдень. Ні від кого не приховуючи. А штрафи за це можуть бути понад 5 000 євро», — додає жінка.
А ще великі штрафи у Німеччині можуть заплатити ті, хто не прибирає відходи за своїми собаками, а також ті, хто викидає меблі з вікна без дотримання правил безпеки.
Також у Німеччині не варто кидати недопалки на вулицях.
«А ще — розпалювання багаття в лісі — за це штрафи тут до 2 500 євро. І часто цих правил теж не дотримуються. І нещодавно я бачила, як серед соснового лісу розпалювали таке багаття, як колись у моєму дитячому таборі, аж до хмари».
«Вишенькою на торті» є ситуація, яку Людмила спостерігала з вікна потяга. Коли потяг віз нетверезих футбольних фанатів, чоловіки вишикувалися і справили нужду прямо на коліях.
«Ось така вона, ця країна правил і законів. Але попри все, я не раджу їх порушувати, бо регулярно чую про величезні штрафи, які знаходять тут своїх порушників», — додала Людмила.
Українці за кордоном — останні новини:
Нагадаємо, українка Людмила Русіна, яка мешкає в Німеччині, поділилася в TikTok спостереженням про місцевий побут: німці регулярно викидають старі меблі та непотріб просто з вікон і балконів багатоповерхівок.
Подібний спосіб утилізації речей у країні є законним, але вимагає суворого дотримання правил безпеки — зокрема, огородження території під будинком та контролю фахівців. Втім, на практиці цих вимог дотримуються не завжди.
А через нові законодавчі ініціативи Дональда Трампа українські біженці в США зі статусом TPS від 22 липня 2026 року опинилися під загрозою втрати права на офіційне працевлаштування.
За словами експосла України в США Валерія Чалого, Федеральний окружний суд штату Массачусетс тимчасово призупинив дію цього рішення, а остаточний вердикт очікується до 5 серпня. Дипломат зазначив, що через брак підтримки з боку українського уряду, правозахисників та власної консолідації для українців створюються дуже складні умови, хоча більшість із них усе одно не планує повертатися додому.
Доля понад 100 тисяч українців, які перебувають у країні за програмою TPS, остаточно вирішиться ближче до осені, адже поточний термін дії статусу спливає 19 жовтня.
Міністерство внутрішньої безпеки США має ухвалити рішення до середини серпня: якщо його продовжать, статус діятиме ще 12 або 18 місяців, а у разі відсутності рішення до 20 серпня — програма продовжиться автоматично на пів року. При цьому оформлення документів залишається платним і коштує $510 за первинну заяву та до $1030 за дозвіл на роботу.