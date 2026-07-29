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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які завжди всім задоволені

Життя далеко не завжди ставить нас у комфортні умови — скоріше, навпаки: нам постійно доводиться долати умовну смугу неприємностей.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

А ось ставлення до професійних та життєвих випробувань у кожного своє: поки одні скаржаться, розповідаючи, як їм доводиться нелегко, інші — навіть у складніших умовах — переживають їх спокійно й з гідністю.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які завжди всім задоволені.

Стрілець

Стрільців недарма вважають головними оптимістами зодіакального кола — вони дивляться на світ і на події, що відбуваються з ними, саме з цієї точки зору. Не можна сказати, що вони — через власну необізнаність — не бачать поганого, вони просто у всьому вміють знаходити хороше, і іншим представникам зодіаку варто було б повчитися у них цієї якості.

Близнята

Близнята вміють, як кажуть у таких випадках, зберігати хорошу міну за поганої гри. Що б не сталося в їхньому житті, вони ніколи цього не покажуть — завжди будуть вдавати, що у них усе добре. Лише найближчим людям — та й то не завжди — представники цього знака можуть розповісти про те, наскільки складно їм переживати неприємні події.

Лев

Леви не вважають за потрібне — і за можливе — розповідати оточенню про подробиці свого життя: на їхню думку, з будь-якими труднощами потрібно давати раду самостійно, створюючи для інших ілюзію безхмарного існування. Часто саме таким чином вони наживають велику кількість заздрісників, які не мають уявлення, як насправді йдуть справи.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
72
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