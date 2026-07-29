Астрологиня назвала знаки зодіаку, які завжди всім задоволені

Гороскоп / © Credits

Реклама

А ось ставлення до професійних та життєвих випробувань у кожного своє: поки одні скаржаться, розповідаючи, як їм доводиться нелегко, інші — навіть у складніших умовах — переживають їх спокійно й з гідністю.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які завжди всім задоволені.

Реклама

Стрілець

Стрільців недарма вважають головними оптимістами зодіакального кола — вони дивляться на світ і на події, що відбуваються з ними, саме з цієї точки зору. Не можна сказати, що вони — через власну необізнаність — не бачать поганого, вони просто у всьому вміють знаходити хороше, і іншим представникам зодіаку варто було б повчитися у них цієї якості.

Реклама

Близнята

Близнята вміють, як кажуть у таких випадках, зберігати хорошу міну за поганої гри. Що б не сталося в їхньому житті, вони ніколи цього не покажуть — завжди будуть вдавати, що у них усе добре. Лише найближчим людям — та й то не завжди — представники цього знака можуть розповісти про те, наскільки складно їм переживати неприємні події.

Лев

Леви не вважають за потрібне — і за можливе — розповідати оточенню про подробиці свого життя: на їхню думку, з будь-якими труднощами потрібно давати раду самостійно, створюючи для інших ілюзію безхмарного існування. Часто саме таким чином вони наживають велику кількість заздрісників, які не мають уявлення, як насправді йдуть справи.

Читайте також:

Новини партнерів