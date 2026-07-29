Посипте грядки або полийте під корінь: домашнє добриво для огірків, яке продовжить плодоношення до заморозків

Огірки. / © pexels.com

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Деревна зола — одне з найкращих натуральних добрив для огірків у середині літа. Вона містить мінерали, які стимулюють рясне цвітіння, утворення зав’язі та тривале плодоношення. Однак, щоб не нашкодити рослинам, використовувати золу потрібно правильно.

Чим корисна деревна зола для огірків, як її вносити та яких помилок варто уникати, читайте у матеріалі.

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Деревна зола — це натуральне мінеральне добриво, яке утворюється після спалювання чистої деревини. Воно ідеально підходить для удобрення огірків та навіть можуть замінити куплені в магазині комплексні добрива.

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Деревна зола містить майже всі елементи, необхідні огіркам- калій, фосфор, залізо, кальцій, магній та низку мікроелементів, включаючи бор, молібден, мідь, цинк, кремній та сірку. Важливо, що вона не містить хлору, до якого огірки особливо чутливі.

Які переваги удобрення огірків золою:

міцніші стебла,

насичено-зелене, здорове листя,

рівні, формовані та соковиті плоди без гіркоти,

покращення структури ґрунту,

зниження ризику грибкових захворювань,

триваліше цвітіння та врожайність огірків.

Як використовувати золу

Найкраще вносити золу кожні два тижні в період цвітіння та зав’язування плодів. Саме тоді рослини найбільше потребують калію, який міститься в натуральних добривах.

Однак важливо пам’ятати, що зола підвищує pH ґрунту. Якщо він вищий за 7,0, то краще уникати її використання та обирати інші добрива для огірків. Не можна використовувати золу одночасно з азотними добривами, оскільки їхня ефективність буде ослаблена.

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Найпростіший спосіб внесення сухої деревної золи — розсипати її навколо кущів огірків і змішати з верхнім шаром ґрунту граблями або сапою. Потім грядку слід ретельно полити відстояною водою кімнатної температури.

Вносячи суху золу, будьте обережні, щоб не посипати нею листя — воно може попектися. Найкраще вносити золу в безвітряний день.

Інший спосіб використання огіркової золи — приготувати рідке добриво. Воно діє швидше, оскільки поживні речовини в розчині швидко досягають коренів рослини та можуть бути негайно використані.

Рецепт рідкого добрива для огірків такий: насипте одну склянку просіяного деревного золи в лійку, залийте 10 літрами теплої води та перемішайте. Залиште настоюватися щонайменше на 24 год., щоб вивільнилися всі корисні мінерали. Поливайте кожен кущ 1-2 літрами цього розчину, спрямовуючи струмінь безпосередньо на коріння, не змочуючи листя.

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Нагадаємо, ми писали про головну помилка під час поливання огірків. Пожовтіння листя огірків є дуже частою проблемою на городі, але за допомогою простих кухонних інгредієнтів та правильного поливання рослину можна швидко врятувати.

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