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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
1 хв

В міні, колготках в сітку і з гарним декольте: Бібі Рекса у зухвалому луку прийшла на шоу

36-річна американська співачка обрала сміливий рожевий образ у стилістиці нульових, поєднавши білизняні елементи, хутряне оздоблення і взуття на масивній платформі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Бібі Рекса

Бібі Рекса / © Getty Images

Бібі Рекса завітала на знімання програми The Tonight Show Starring Jimmy Fallon у Нью-Йорку.

Для появи у студії артистка обрала аутфіт у стилістиці нульових. На ній був рожевий шкіряний топ з драпуванням, мереживом у зоні декольте і кількома шарами, які нагадували пелюстки троянд. Його вона скомбінувала з ультракороткими шкіряними шортами й екстравагантним широким фактурним ременем, прикрашеним великою блискучою пряжкою.

Бібі Рекса / © Getty Images

Бібі Рекса / © Getty Images

Зверху Бібі одягла коротку рожеву куртку з масивним хутряним коміром і манжетами зі штучного хутра. Аутфіт доповнили чорні колготки в сітку і високі лілово-рожеві чоботи на шнурівці й масивній платформі.

На шиї співачки красувалося велике сріблясте кольє з кристалами та підвісками з її ініціалами. Біляве каре Бібі уклали у стилі «мокрого волосся», а макіяж зробили насиченим — з чорними стрілками, темними тінями, рожевими рум’янами та нюдовою помадою з бежевим контуром.

Нагадаємо, Бібі Рекса у топі зі шнурівкою похизувалася пишними грудьми.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
74
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