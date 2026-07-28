В міні, колготках в сітку і з гарним декольте: Бібі Рекса у зухвалому луку прийшла на шоу

Бібі Рекса / © Getty Images

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Бібі Рекса завітала на знімання програми The Tonight Show Starring Jimmy Fallon у Нью-Йорку.

Для появи у студії артистка обрала аутфіт у стилістиці нульових. На ній був рожевий шкіряний топ з драпуванням, мереживом у зоні декольте і кількома шарами, які нагадували пелюстки троянд. Його вона скомбінувала з ультракороткими шкіряними шортами й екстравагантним широким фактурним ременем, прикрашеним великою блискучою пряжкою.

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Бібі Рекса / © Getty Images

Зверху Бібі одягла коротку рожеву куртку з масивним хутряним коміром і манжетами зі штучного хутра. Аутфіт доповнили чорні колготки в сітку і високі лілово-рожеві чоботи на шнурівці й масивній платформі.

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На шиї співачки красувалося велике сріблясте кольє з кристалами та підвісками з її ініціалами. Біляве каре Бібі уклали у стилі «мокрого волосся», а макіяж зробили насиченим — з чорними стрілками, темними тінями, рожевими рум’янами та нюдовою помадою з бежевим контуром.

Нагадаємо, Бібі Рекса у топі зі шнурівкою похизувалася пишними грудьми.

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