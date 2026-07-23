"Викидають меблі з вікон": біженка з України шокувала "абсурдною" звичкою німців (відео)

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Українка Людмила Русіна, яка зараз мешкає в Німеччині, поділилася незвичним спостереженням про побут місцевих жителів. За її словами, німці регулярно викидають старі меблі та непотріб просто з вікон і балконів багатоповерхівок.

Про це вона розповіла у своєму відео на платформі TikTok.

Жінка зізнається, що спочатку вважала таку поведінку поодиноким дивацтвом, проте згодом зрозуміла, що це поширена практика.

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«Коли я вперше це побачила, то подумала, що людина, яка це робить, не зовсім здорова. Але за останні кілька місяців я спостерігала таке дійство тричі. Раз чоловік викидав речі прямо з балкону. Вдруге — біля сусідського будинку стояв причіп, в який викидали непотрібний хлам з третього поверху. І от сьогодні пощастило нам: субота, ранок, а і з вікна під нами вилітають дивани. Наче сюр якийсь, але ні — це Німеччина, 2026 рік», — розповідає Людмила.

Як виявилося, подібний спосіб утилізації речей у країні не заборонений законом. Його часто використовують під час ремонтів, звільнення помешкань після літніх господарів або під час вивезення великогабаритного сміття.

Втім, скидати меблі з висоти дозволено лише за суворого дотримання правил безпеки. Територія під будинком має бути огороджена, а співробітники спеціальної компанії повинні контролювати процес, аби не травмувати перехожих і не пошкодити чуже майно.

Втім, за словами Людмили, на практиці цих вимог дотримуються не завжди.

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«Сьогодні у нас ніхто цих правил не дотримувався. І навіть якби хтось поскаржився, покарання вони б отримали тільки у разі заподіяння шкоди», — зауважила українка.

Людмила дивується таким законам, зауваживши, що у Німеччині можуть оштрафувати за прання в неділю, прогрівання машини або гриль біля будинку.

«Абсурдно, як на мене», — зізнається жінка.

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