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ТСН у соціальних мережах

Меблі / фото ілюстративне

Меблі / фото ілюстративне

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
300
Час на прочитання
2 хв

"Викидають меблі з вікон": біженка з України шокувала "абсурдною" звичкою німців (відео)

Мешканка Німеччини з України розповіла про дивний спосіб утилізації непотребу, з яким вона регулярно стикається у своєму будинку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Українка Людмила Русіна, яка зараз мешкає в Німеччині, поділилася незвичним спостереженням про побут місцевих жителів. За її словами, німці регулярно викидають старі меблі та непотріб просто з вікон і балконів багатоповерхівок.

Про це вона розповіла у своєму відео на платформі TikTok.

Жінка зізнається, що спочатку вважала таку поведінку поодиноким дивацтвом, проте згодом зрозуміла, що це поширена практика.

«Коли я вперше це побачила, то подумала, що людина, яка це робить, не зовсім здорова. Але за останні кілька місяців я спостерігала таке дійство тричі. Раз чоловік викидав речі прямо з балкону. Вдруге — біля сусідського будинку стояв причіп, в який викидали непотрібний хлам з третього поверху. І от сьогодні пощастило нам: субота, ранок, а і з вікна під нами вилітають дивани. Наче сюр якийсь, але ні — це Німеччина, 2026 рік», — розповідає Людмила.

Як виявилося, подібний спосіб утилізації речей у країні не заборонений законом. Його часто використовують під час ремонтів, звільнення помешкань після літніх господарів або під час вивезення великогабаритного сміття.

Втім, скидати меблі з висоти дозволено лише за суворого дотримання правил безпеки. Територія під будинком має бути огороджена, а співробітники спеціальної компанії повинні контролювати процес, аби не травмувати перехожих і не пошкодити чуже майно.

Втім, за словами Людмили, на практиці цих вимог дотримуються не завжди.

«Сьогодні у нас ніхто цих правил не дотримувався. І навіть якби хтось поскаржився, покарання вони б отримали тільки у разі заподіяння шкоди», — зауважила українка.

Людмила дивується таким законам, зауваживши, що у Німеччині можуть оштрафувати за прання в неділю, прогрівання машини або гриль біля будинку.

«Абсурдно, як на мене», — зізнається жінка.

Українці у Німеччині — останні новини

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт виступив за жорсткіший підхід до українських чоловіків призовного віку, вважаючи, що вони не повинні автоматично отримувати тимчасовий захист у країні. Політик зазначив, що ситуація з українцями відрізняється від випадку сирійців, оскільки ті отримували захист у межах індивідуальної процедури надання притулку, а не загальної директиви ЄС.

Українська блогерка Світлана з Німеччини розповіла, що через три місяці після звичайної покупки на 28 євро вона отримала лист від колекторів із вимогою сплатити майже 90 євро, хоча на момент оплати розраховувалася карткою й отримала чек. Жінка була впевнена, що кошти успішно списалися, однак згодом зіткнулася з несподіваною заборгованістю, що викликало активне обговорення в соцмережах.

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