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Потрібна відпустка від відпустки: чому відпочинок іноді виснажує більше за роботу
Психотерапевти пояснили, чому виникає поствідпусткове вигорання і назвали 4 кроки, щоб повернути енергію.
Багато хто чекає на омріяний відпочинок як на панацею від накопиченої втоми. Проте, повертаючись додому, замість припливу сил і натхнення чимало людей стикаються з апатією, дратівливістю та повним браком енергії.
Експерти з ментального здоров’я у матеріалі Daily Mail пояснили, чому виникає «поствідпусткове вигорання» та як правильно повернутися до звичайного ритму без шкоди для психіки.
Якщо ви коли-небудь використовували фразу «Мені потрібна ще одна відпустка від моєї відпустки», виявляється, що виснаження після відпустки — це абсолютно реальна річ.
За словами психотерапевтів, відчуття опустошення після повернення додому — це поширена реакція нервової системи.
«Часто ми добігаємо кінця відпустки і відчуваємо себе виснаженими та виснаженими. Мета полягає в тому, щоб просто створювати, навіть у напружені моменти швидкоплинної відпустки, повільні моменти», — каже пссихотерапевт Ніро Фелісіано.
За даними клініки Клівленда, відпустки мають низку переваг для здоров’я.
Клініка рекомендує планувати відпустку, якщо ви відчуваєте виснаження, перевантаження або навіть щось під назвою «недільні страхи» — тривогу та страх перед початком робочого тижня.
Навіть просто взяти відпустку може знизити рівень гормонів стресу в мозку та допомагає перезавантажитися.
Як легше адаптуватися після повернення: 4 поради фахівців
Аби повернення додому не перетворилося на новий виток стресу, психотерапевти рекомендують дотримуватися кількох простих правил:
Заплануйте «буферний день»
Не повертайтеся з поїздки ввечері напередодні робочого дня. Залиште 1–2 дні на те, щоб спокійно розпакувати речі, виспатися й адаптуватися до домашнього простору без поспіху.
Не намагайтеся зробити все в перший день
У перші дні на роботі не хапайтеся за всі накопичені завдання. Починайте з простих справ, розчищайте пошту й дайте собі час «увійти в колію».
Збережіть дрібні ритуали з відпочинку
Якщо у відпустці вам подобалося повільно пити каву на свіжому повітрі чи вечірні прогулянки — перенесіть ці звички у своє щоденне життя. Це згладить відчуття втрати «ідеального дня».
Заплануйте наступне приємне очікування — наступний відпочинок чи маленький подарунок собі
Мозку легше долати рутину, коли попереду є якась приємна перспектива. Це не обов’язково має бути нова велика поїздка — достатньо спланувати цікаві вихідні, зустріч із друзями чи похід у театр.
Раніше психологи розповіли, скільки днів потрібно відпочивати, щоб по-справжньому відключитися від роботи у відпустці.