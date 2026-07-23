Потрібна відпустка від відпустки: чому відпочинок іноді виснажує більше за роботу

Чому після омріяного відпочинку накриває втома: 4 кроки, щоб повернути енергію / © pixabay.com

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Багато хто чекає на омріяний відпочинок як на панацею від накопиченої втоми. Проте, повертаючись додому, замість припливу сил і натхнення чимало людей стикаються з апатією, дратівливістю та повним браком енергії.

Експерти з ментального здоров’я у матеріалі Daily Mail пояснили, чому виникає «поствідпусткове вигорання» та як правильно повернутися до звичайного ритму без шкоди для психіки.

Якщо ви коли-небудь використовували фразу «Мені потрібна ще одна відпустка від моєї відпустки», виявляється, що виснаження після відпустки — це абсолютно реальна річ.

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За словами психотерапевтів, відчуття опустошення після повернення додому — це поширена реакція нервової системи.

«Часто ми добігаємо кінця відпустки і відчуваємо себе виснаженими та виснаженими. Мета полягає в тому, щоб просто створювати, навіть у напружені моменти швидкоплинної відпустки, повільні моменти», — каже пссихотерапевт Ніро Фелісіано.

За даними клініки Клівленда, відпустки мають низку переваг для здоров’я.

Клініка рекомендує планувати відпустку, якщо ви відчуваєте виснаження, перевантаження або навіть щось під назвою «недільні страхи» — тривогу та страх перед початком робочого тижня.

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Навіть просто взяти відпустку може знизити рівень гормонів стресу в мозку та допомагає перезавантажитися.

Як легше адаптуватися після повернення: 4 поради фахівців

Аби повернення додому не перетворилося на новий виток стресу, психотерапевти рекомендують дотримуватися кількох простих правил:

Заплануйте «буферний день»

Не повертайтеся з поїздки ввечері напередодні робочого дня. Залиште 1–2 дні на те, щоб спокійно розпакувати речі, виспатися й адаптуватися до домашнього простору без поспіху.

Не намагайтеся зробити все в перший день

У перші дні на роботі не хапайтеся за всі накопичені завдання. Починайте з простих справ, розчищайте пошту й дайте собі час «увійти в колію».

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Збережіть дрібні ритуали з відпочинку

Якщо у відпустці вам подобалося повільно пити каву на свіжому повітрі чи вечірні прогулянки — перенесіть ці звички у своє щоденне життя. Це згладить відчуття втрати «ідеального дня».

Заплануйте наступне приємне очікування — наступний відпочинок чи маленький подарунок собі

Мозку легше долати рутину, коли попереду є якась приємна перспектива. Це не обов’язково має бути нова велика поїздка — достатньо спланувати цікаві вихідні, зустріч із друзями чи похід у театр.

Раніше психологи розповіли, скільки днів потрібно відпочивати, щоб по-справжньому відключитися від роботи у відпустці.

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