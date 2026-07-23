ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
2 хв

Потрібна відпустка від відпустки: чому відпочинок іноді виснажує більше за роботу

Психотерапевти пояснили, чому виникає поствідпусткове вигорання і назвали 4 кроки, щоб повернути енергію.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Чому після омріяного відпочинку накриває втома: 4 кроки, щоб повернути енергію

Чому після омріяного відпочинку накриває втома: 4 кроки, щоб повернути енергію / © pixabay.com

Багато хто чекає на омріяний відпочинок як на панацею від накопиченої втоми. Проте, повертаючись додому, замість припливу сил і натхнення чимало людей стикаються з апатією, дратівливістю та повним браком енергії.

Експерти з ментального здоров’я у матеріалі Daily Mail пояснили, чому виникає «поствідпусткове вигорання» та як правильно повернутися до звичайного ритму без шкоди для психіки.

Якщо ви коли-небудь використовували фразу «Мені потрібна ще одна відпустка від моєї відпустки», виявляється, що виснаження після відпустки — це абсолютно реальна річ.

За словами психотерапевтів, відчуття опустошення після повернення додому — це поширена реакція нервової системи.

«Часто ми добігаємо кінця відпустки і відчуваємо себе виснаженими та виснаженими. Мета полягає в тому, щоб просто створювати, навіть у напружені моменти швидкоплинної відпустки, повільні моменти», — каже пссихотерапевт Ніро Фелісіано.

За даними клініки Клівленда, відпустки мають низку переваг для здоров’я.

Клініка рекомендує планувати відпустку, якщо ви відчуваєте виснаження, перевантаження або навіть щось під назвою «недільні страхи» — тривогу та страх перед початком робочого тижня.

Навіть просто взяти відпустку може знизити рівень гормонів стресу в мозку та допомагає перезавантажитися.

Як легше адаптуватися після повернення: 4 поради фахівців

Аби повернення додому не перетворилося на новий виток стресу, психотерапевти рекомендують дотримуватися кількох простих правил:

  • Заплануйте «буферний день»

Не повертайтеся з поїздки ввечері напередодні робочого дня. Залиште 1–2 дні на те, щоб спокійно розпакувати речі, виспатися й адаптуватися до домашнього простору без поспіху.

  • Не намагайтеся зробити все в перший день

У перші дні на роботі не хапайтеся за всі накопичені завдання. Починайте з простих справ, розчищайте пошту й дайте собі час «увійти в колію».

  • Збережіть дрібні ритуали з відпочинку

Якщо у відпустці вам подобалося повільно пити каву на свіжому повітрі чи вечірні прогулянки — перенесіть ці звички у своє щоденне життя. Це згладить відчуття втрати «ідеального дня».

  • Заплануйте наступне приємне очікування — наступний відпочинок чи маленький подарунок собі

Мозку легше долати рутину, коли попереду є якась приємна перспектива. Це не обов’язково має бути нова велика поїздка — достатньо спланувати цікаві вихідні, зустріч із друзями чи похід у театр.

Раніше психологи розповіли, скільки днів потрібно відпочивати, щоб по-справжньому відключитися від роботи у відпустці.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
37
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie