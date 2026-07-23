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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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122
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"Динамо" подовжило контракт з найкращим бомбардиром УПЛ

Матвій Пономаренко підписав нову угоду з "біло-синіми".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Матвій Пономаренко

Матвій Пономаренко / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" оголосило про подовження контракту з форвардом збірної України Матвієм Пономаренком.

20-річний футболіст підписав нову угоду з "біло-синіми", яка розрахована на п'ять років, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Пономаренко є вихованцем "Динамо" та перебуває в структурі клубу від семирічного віку. За головну команду киян дебютував 3 листопада 2023 року в матчі 13-го туру УПЛ проти "Шахтаря".

Упродовж наступних кількох років форвард поєднував виступи за першу команду "біло-синіх" з надзвичайно результативною грою за юнацький колектив.

Сезон-2025/26 став для Пономаренка по-справжньому проривним. Нападник заявив про себе в еліті українського футболу, здобувши титули найкращого бомбардира УПЛ (13 голів у 15 матчах) та найкращого молодого гравця чемпіонату.

Також Матвій отримав дебютний виклик до лав національної збірної України та відзначився забитим м'ячем у матчі плейоф відбору на ЧС-2026 проти Швеції.

Зазначимо, що минулого сезону Пономаренко встановив рекорд "Динамо" за тривалістю гольової серії в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що новачок "Динамо" розповів, чому вирішив перейти з ПСЖ до київського клубу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
122
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