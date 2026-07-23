2000-річна грецька статуя з «ноутбуком» знову розпалила суперечки про подорожі у часі

Могила Наіскос жінки на троні з служницею

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Стародавня грецька статуя, яку в соцмережах порівнюють із зображенням жінки з «ноутбуком», знову стала предметом обговорення. Незвичний артефакт викликав нову хвилю припущень про подорожі у часі, однак музейні фахівці мають інше пояснення походження загадкового предмета.

Про це повыдомило видання Daily Mail.

Йдеться про давньогрецький поховальний рельєф «Могила Наіскос жінки на троні з служницею», створений приблизно 100 року до нашої ери. Скульптура заввишки близько 94 сантиметрів зображує жінку високого соціального статусу, яка сидить на оздобленому кріслі, схожому на трон. Однією рукою вона спирається на сидіння, а іншою тягнеться до плаского прямокутного предмета, який тримає молода служниця.

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Саме цей предмет став причиною численних суперечок в інтернеті. Деякі користувачі припускають, що він нагадує сучасний ноутбук із відкритою кришкою. Окремі коментатори навіть звернули увагу на два невеликі отвори на боці предмета, порівнявши їх із USB-портами сучасних комп’ютерів.

Зображення статуї, яка нині експонується в Музеї Дж. Пола Гетті в Каліфорнії, нещодавно знову набули популярності в соцмережах. Це сталося на тлі нової хвилі публікацій про людей, які називають себе мандрівниками у часі та стверджують, що прибули з майбутнього.

Зокрема, один із них, який представився Адамом Архонтом, заявляв, що вже до 2028 року подорожі у часі нібито стануть звичайною практикою для людей, які захочуть відвідувати історичні події. Водночас жодних підтверджених доказів своїх слів він не надав.

Попри популярність таких припущень, музейні фахівці таке трактування відкидають. За словами кураторів, загадковий предмет є не чим іншим, як скринькою для коштовностей. Вони пояснюють, що хоча вона здається надто пласкою, аналогічні предмети можна побачити й на інших давньогрецьких поховальних рельєфах, де жінки дістають із них прикраси або декоративні стрічки.

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Це не перший випадок, коли давньогрецькі артефакти стають предметом подібних обговорень. На керамічних чашах, датованих приблизно 500 роком до нашої ери, також зображені люди, які тримають відкриті прямокутні предмети та пишуть по них стилусом. Археологи пояснюють, що це воскові таблички, які в античності використовували для письма. Водночас у соцмережах ці предмети нерідко порівнюють із сучасними планшетами або ноутбуками із сенсорними екранами.

Зображення на керамічних чашах. Фото: Pottery Fan/CC BY-SA 3.0

Окрім стародавніх артефактів, у мережі регулярно з’являються й інші історії, які пов’язують із нібито подорожами у часі. Серед них — кадри з концерту Елвіса Преслі 1977 року, на яких один із глядачів, як стверджують деякі користувачі, тримає предмет, схожий на смартфон. Аналогічні припущення висували і щодо фотографії чоловіка часів Другої світової війни в Ісландії та глядача боксерського поєдинку Майка Тайсона 1995 року.

Попри це, жоден із подібних випадків не став доказом існування подорожей у часі. Хоча окремі математичні моделі в межах загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна допускають таку можливість за певних умов, на сьогодні немає жодних підтверджених наукових доказів того, що люди можуть переміщуватися у минуле або вже створили технологію для таких подорожей.

Раніше, чоловік на ім’я Адам Архон заявив, що «прибув у 2023 рік із майбутнього», аби попередити людство про події найближчих десятиліть. Свої моторошні прогнози він озвучив під час перевірки на поліграфі, який фіксує серцебиття для виявлення найменшої брехні.

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