Чоловіка засудили через рахунок у ресторані: що було не так

Чоловіка покарали, бо він не платив у ресторанах

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У Великій Британії засудили чоловіка, який вигадав схему, як «безкоштовно» харчуватись у ресторанах. Його викрили та покарали.

Про це пише dailymail.com.

Серійний «злодій-неплатник» потрапив до в’язниці після того, як у пабі з’їв та випив їжі й алкоголю на суму майже 100 фунтів (6000 грн), не заплативши за це.

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Останній інцидент стався 16 липня, коли Ентоні Ламонт завітав до пабу «The Charles Dickens» у Бродстейрсі та замовив собі їжу й напої.

Коли принесли рахунок, він сказав персоналу, що не має можливості його оплатити, але надіслав своїй дівчині повідомлення, щоб вона прийшла й покрила витрати за нього.

Офіціанти засумнівалися в його словах, і того ж дня викликали поліцію.

Це вже втретє, коли 45-річний чоловік не розрахувався за вечерю: як і в двох попередніх випадках, Ламонта спіймали на спробі ухилитися від оплати рахунку.

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17 червня 2024 року він випив дев’ять пінт пива, три подвійні порції горілки та з’їв рибу з картоплею фрі в готелі «The Royal Hotel» у місті Діл, після чого заявив, що його друг забронював номер, на який можна записати рахунок на суму 95,80 фунтів.

Однак після перевірки з’ясувалося, що в готелі не було жодних даних про те, що ця особа робила бронювання або коли-небудь заселялася.

Персонал не дозволив Ламонту піти, і було викликано поліцію. Його заарештували, а згодом висунули звинувачення у крадіжці, у якій він зізнався, з’явившись наступного дня в суді.

Як з’ясувалося в суді, він уже перебував на умовному терміні за «ідентичний» випадок «втечі з ресторану без оплати» у закладі «Don Vincenzo».

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Цього разу його засудили до 120 днів позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на один рік, а також зобов’язали виплатити ресторану 100 фунтів стерлінгів у якості компенсації. Минулого разу він обмежився іспитовим терміном.

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