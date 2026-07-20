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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
635
Час на прочитання
2 хв

Володимир Ярославський розсекретив відкриття ресторану в Португалії і заговорив про його вартість

Також шеф-кухар зізнався, в якому саме форматі працює над бізнесом, що розташований за кордоном.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Володимир Ярославський

Володимир Ярославський / © instagram.com/yaroslavskyi_vova

Відомий український кулінар Володимир Ярославський розсекретив, що відкрив ресторан у Португалії.

Про це кулінарний експерт розповів на проєкті «Наодинці з Гламуром». Володимир Ярославський відкрив ресторан у Португалії. Родзинкою закладу є те, що там подають вина, що вціліли після обстрілів, а також готують українську кухню.

Хоч ресторан розташований за кордоном, але Володимир Ярославський не виїжджає з України. Кулінарний експерт говорить, що налагоджує всі процеси дистанційно. Щоправда, за словами кулінара, це нелегко, а особливо, коли йдеться про страви, які необхідно перевірити на смак.

«Офіційне відкриття ресторану у Португалії. Я туди продаю вина, які вижили після обстрілу. Там ми робимо ті самі рецепти, які я готував для принца Гаррі. Тобто вечеря така сама. Звісно, це багато роботи, бо ти дивишся, працюєш, розповідаєш, просиш фото показати. Я дуже щасливий! Там дуже красиве місце. Насправді, віддалено працювати тяжко, особливо, коли йдеться про смаки. Але ми намагаємося зробити якнайкраще», — говорить шеф-кухар Анні Севастьяновій.

Володимир Ярославський / © instagram.com/yaroslavskyi_vova

Володимир Ярославський / © instagram.com/yaroslavskyi_vova

Володимир Ярославський не став розкривати, скільки коштів вклав у відкриття. Однак сума немаленька. За словами кулінара, ціни залежать від багатьох факторів. Орієнтовно вартість відкриття ресторану в Португалії оцінюється від 200 тисяч євро до 800 тисяч євро.

«Ціни дуже залежать від місця, від оренди, від того, який антураж і яка ідея. Це може бути й 200 тисяч євро, і 800 тисяч євро. Дуже залежить від того, де ви робите і що ви робите», — додав кухар.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: НАСТЯ ТКАЧЕНКО вперше коментує схуднення на 30 кг, а ТРІНЧЕР зізнається в аб’юзивних стосунках

Нагадаємо, нещодавно донька музиканта Кузьми Скрябіна відкрила власний бізнес у центрі Києва. Барбара втілила свою мрію.

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Дата публікації
Кількість переглядів
635
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