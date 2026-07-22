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38-річного українця депортують з Польщі через рюкзак: що сталось
З Польщі депортують українця через його витівку в метро.
У Польщі вирішили депортувати на Батьківщину 38-річного українця, який у метро Варшави кинув рюкзак на колію.
Про це пише польське видання onet.pl.
Командувач Прикордонної служби вирішив видворити з Польщі українця, який у понеділок блокував рух метро у Варшаві.
За даними слідства, 38-річний чоловік не діяв за чиїмось наказом, а інцидент кваліфікували як хуліганство.
Чоловіка було взято під варту прикордонною службою. 38-річного чоловіка буде доставлено до прикордонного пункту та передано українським прикордонникам. Йому також заборонено в'їзд до Польщі та країн Шенгенської зони протягом 10 років.
Нагадаємо, у Польщі українські біженці зазнали нападу у власній квартирі.