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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
702
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Ера Wi-Fi добігає кінця: нова технологія Li-Fi може повністю змінити спосіб користування інтернетом

Ще донедавна Wi-Fi здавався безальтернативним способом бездротового підключення до інтернету.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Нова технологія Li-Fi

Нова технологія Li-Fi / © pexels.com

Проте розвиток цифрових технологій не стоїть на місці. Останніми роками дедалі більше уваги привертає Li-Fi — інноваційна система передачі даних, яка використовує не радіохвилі, а світло.

Фахівці вважають, що ця технологія може знайти застосування там, де традиційний Wi-Fi має певні обмеження.

Що таке Li-Fi

Li-Fi (Light Fidelity) — це технологія бездротової передачі інформації за допомогою світлових хвиль. Для цього використовуються світлодіодні лампи, які змінюють інтенсивність світла настільки швидко, що людське око цього не помічає. Саме ці зміни й перетворюються на цифрові дані.

На відміну від Wi-Fi, який працює через радіочастоти, Li-Fi використовує видиме світло. Це відкриває нові можливості для швидкого та безпечного обміну інформацією.

Як працює інтернет через світло

Принцип роботи досить простий. LED-лампа виконує роль передавача інформації, а спеціальний фотоприймач отримує світлові сигнали та перетворює їх на цифрові дані.

Оскільки передача здійснюється світлом, сигнал поширюється лише в межах освітленого простору. Через стіни він практично не проходить, що може значно підвищити рівень захисту інформації.

Основні переваги Li-Fi

Технологія має низку переваг, які роблять її перспективною:

  • дуже висока швидкість передачі даних;

  • менший ризик перехоплення сигналу;

  • відсутність радіочастотних перешкод;

  • можливість використання в лікарнях, літаках та інших місцях, де радіохвилі небажані;

  • ефективне використання вже встановленого LED-освітлення.

Саме тому Li-Fi дедалі частіше розглядають як перспективне доповнення до існуючих мереж.

Чи є недоліки

Попри очевидні переваги, технологія поки що має кілька обмежень.

Найголовніше — для передачі даних потрібне світло. Якщо лампа вимкнена або між передавачем і приймачем є перешкода, зв’язок може погіршитися або повністю зникнути.

Також сьогодні інфраструктура Li-Fi ще не настільки поширена, як Wi-Fi, тому масове впровадження потребує часу та значних інвестицій.

Чи замінить Li-Fi звичайний Wi-Fi

Більшість експертів не прогнозують повної відмови від Wi-Fi найближчим часом. Натомість очікується, що обидві технології працюватимуть разом.

Wi-Fi залишиться універсальним рішенням для повсякденного використання, тоді як Li-Fi стане оптимальним вибором для місць, де потрібна висока швидкість передачі даних, мінімальні затримки або підвищений рівень безпеки.

Саме такий підхід дозволить максимально ефективно використовувати переваги кожної технології.

Де Li-Fi може використовуватися вже найближчим часом

Експерти прогнозують активне впровадження технології у:

  • лікарнях;

  • університетах;

  • виробничих підприємствах;

  • офісних центрах;

  • аеропортах;

  • літаках;

  • музеях;

  • системах «розумного будинку».

З розвитком LED-освітлення та цифрової інфраструктури кількість сфер застосування лише зростатиме.

Висновок

Li-Fi поки що не можна назвати повноцінною заміною Wi-Fi, однак ця технологія демонструє великий потенціал. Передача даних за допомогою світла може зробити бездротовий інтернет швидшим, безпечнішим і ефективнішим у спеціалізованих умовах. Якщо розвиток Li-Fi продовжиться такими темпами, у найближчі роки ця технологія стане важливою частиною сучасних мереж.

FAQ

Що таке Li-Fi простими словами?

Li-Fi — це технологія бездротового інтернету, яка передає дані не через радіохвилі, а за допомогою світла від LED-ламп. Для роботи потрібні спеціальні передавачі та приймачі.

Чи замінить Li-Fi Wi-Fi?

Наразі повна заміна малоймовірна. Експерти вважають, що Li-Fi стане доповненням до Wi-Fi та використовуватиметься там, де потрібні висока швидкість, мінімальні перешкоди або підвищена безпека передачі даних.

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702
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