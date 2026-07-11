Коли дізнаєтеся, що означає PPS на зарядному пристрої, більше ніколи не заряджатимете телефон навмання

Що таке PPS на зарядному пристрої / © pexels.com

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Саме тому все більше виробників рекомендують звертати увагу на підтримку PPS (Programmable Power Supply) — технології, про яку багато користувачів навіть не чули.

Що таке PPS

PPS (Programmable Power Supply) — це розширення стандарту USB Power Delivery (USB PD), яке дозволяє зарядному пристрою динамічно змінювати напругу та силу струму відповідно до потреб смартфона. На відміну від звичайних зарядних пристроїв, які працюють і фіксованими параметрами, PPS постійно «спілкується» з телефоном і подає саме стільки енергії, скільки потрібно в конкретний момент.

Чому це важливо

Під час швидкого заряджання батарея нагрівається. Що вища температура, то швидше зношується акумулятор.

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Завдяки PPS зарядний пристрій:

плавно регулює напругу;

зменшує нагрівання смартфона;

забезпечує максимально можливу швидкість заряджання;

підвищує енергоефективність;

допомагає продовжити термін служби акумулятора.

USB-C — це ще не гарантія швидкого заряджання

Багато хто помилково вважає, що якщо зарядний пристрій має роз’єм USB-C, то він автоматично підтримує всі сучасні технології.

Насправді USB-C — це лише тип роз’єму. Всередині зарядного пристрою можуть використовуватися різні стандарти передавання живлення. Саме тому два адаптери з однаковим портом можуть заряджати один і той самий телефон із зовсім різною швидкістю.

Які смартфони підтримують PPS

Сьогодні технологію PPS використовують багато сучасних Android-смартфонів, зокрема:

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Samsung Galaxy

Google Pixel

окремі моделі OnePlus

деякі смартфони Motorola

інші пристрої з підтримкою USB Power Delivery PPS

Якщо ваш телефон підтримує PPS, але зарядний пристрій — ні, смартфон однаково заряджатиметься. Проте максимальна швидкість заряджання може бути недоступною.

Як перевірити, чи підтримує зарядка PPS

Перед купівлею уважно прочитайте характеристики.

На пакованні або в описі товару мають бути позначки:

PPS

USB PD 3.0 або новіша версія

Programmable Power Supply

Якщо виробник не згадує PPS, висока ймовірність, що зарядний пристрій працює лише зі звичайним Power Delivery.

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Чи варто переплачувати за зарядний пристрій із PPS

Якщо ви користуєтеся сучасним смартфоном Samsung, Google Pixel або іншим пристроєм із підтримкою PPS — однозначно так.

Ви отримаєте:

швидше заряджання;

меншие нагрівання корпусу;

ефективніше використання енергії;

менше навантаження на акумулятор.

Особливо це актуально зараз, коли більшість виробників уже не комплектують смартфони зарядними пристроями, і користувачам доводиться самостійно обирати адаптер живлення.

Не всі зарядні пристрої USB-C однакові. Хоча зовні вони можуть видаватися ідентичними, підтримувані технології істотно впливають на швидкість, безпечність та ефективність заряджання.

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Якщо ви купуєте новий зарядний пристрій, звертайте увагу не лише на потужність у ватах, а й на наявність підтримки PPS. Саме ця функція дозволяє сучасним смартфонам заряджатися максимально швидко та водночас дбайливіше ставитися до акумулятора.

FAQ

Що таке PPS у зарядному пристрої?

PPS (Programmable Power Supply) — це технологія в межах стандарту USB Power Delivery, яка дозволяє зарядному пристрою автоматично регулювати напругу та силу струму залежно від потреб смартфона. Це забезпечує швидше, ефективніше та безпечніше заряджання.

Чи потрібен PPS для швидкого заряджання?

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Якщо ваш смартфон підтримує PPS, то так. Без сумісного зарядного пристрою телефон може заряджатися повільніше, навіть якщо адаптер має високу потужність. Саме підтримка PPS дозволяє багатьом сучасним моделям Samsung, Google Pixel та інших Android-смартфонів досягати максимальної швидкості заряджання.

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