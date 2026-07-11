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У Британії виявили мертвою депутатку Енн Віддекомб: поліція розслідує вбивство
Британську політикиню Енн Віддекомб знайшли мертвою з ознаками насильницької смерті. За підозрою у причетності до вбивства затримали чоловіка, однак згодом його відпустили.
У Великій Британії виявили тіло депутатки правопопулістської партії Reform UK Енн Віддекомб.
Про це пише The Guardian.
Тіло 78-річної Віддекомб з «серйозними травмами» виявила служба швидкої допомоги у її будинку. Вона жила в селищі Гейторі у графстві Девон.
Наступного дня британська поліція заявила, що розшукує білого 26-річного чоловіка, а згодом підтвердила арешт громадянина Великої Британії.
Однак вранці у суботу, 11 липня, британські правоохоронці повідомили, що чоловіка звільнили і він більше не є фігурантом розслідування. Поліція заявила, що «детективи продовжують проводити численні слідчі дії в межах поточного розслідування, і ми й надалі прагнемо встановити всі обставини, пов’язані з цим інцидентом».
Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер назвав смерть Віддекомб «жахливою втратою» та висловив співчуття її рідним і близьким.
Що відомо про Енн Віддекомб
Енн Віддекомб була депутаткою Палати громад від Консервативної партії у 1987-2010 роках. Від 1990 до 1997 роки Віддекомб обіймала різні посади в уряді Джона Мейджора — була заступницею міністра соціального забезпечення, заступницею міністра у справах зайнятості та заступницею міністра внутрішніх справ.
Після завершення парламентської кар’єри здобула популярність як учасниця телевізійних шоу Strictly Come Dancing та Celebrity Big Brother. Згодом приєдналася до Партії Brexit, а пізніше стала речницею партії Reform UK. Вона була відома своїми консервативними поглядами, зокрема виступала проти абортів і розширення прав ЛГБТК+.