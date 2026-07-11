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В Британии обнаружили мертвой депутата Энн Виддекомб: полиция расследует убийство
Британского политика Энн Виддекомб нашли мертвой с признаками насильственной смерти. По подозрению в причастности к убийству задержан мужчина, однако впоследствии его отпустили.
В Великобритании обнаружили тело депутата правопопулистской партии Reform UK Энн Энн Виддекомб.
Об этом пишет The Guardian.
Тело 78-летней Энн Виддекомб с «серьезными травмами» обнаружила служба скорой помощи в ее доме. Она жила в селе Гейтори в графстве Девон.
На следующий день британская полиция заявила, что разыскивает 26-летнего мужчину, а затем подтвердила арест гражданина Великобритании.
Однако утром в субботу, 11 июля, британские правоохранители сообщили, что мужчину освободили и он больше не является фигурантом расследования. Полиция заявила, что «детективы продолжают проводить многочисленные следственные действия в рамках текущего расследования, и мы и дальше стремимся установить все обстоятельства, связанные с этим инцидентом».
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал смерть Энн Виддекомб «ужасной потерей» и выразил соболезнования ее родным и близким.
Что известно об Энн Виддекомб
Энн Виддекомб была депутатом Палаты громад от Консервативной партии в 1987-2010 годах. С 1990 по 1997 годы Энн Виддекомб занимала разные должности в правительстве Джона Мейджора — была заместителем министра социального обеспечения, заместителем министра по делам занятости и заместителем министра внутренних дел.
После завершения парламентской карьеры завоевала популярность как участница телевизионных шоу Strictly Come Dancing и Celebrity Big Brother. Впоследствии присоединилась к Партии Brexit, а позже стала спикером партии Reform UK. Она была известна своими консервативными взглядами, в частности, выступала против абортов и расширения прав ЛГБТК+.