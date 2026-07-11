В Британии обнаружили мертвой депутата Энн Виддекомб: полиция расследует убийство

ЭЭнн Виддекомб / © Associated Press

Реклама

В Великобритании обнаружили тело депутата правопопулистской партии Reform UK Энн Энн Виддекомб.

Об этом пишет The Guardian.

Тело 78-летней Энн Виддекомб с «серьезными травмами» обнаружила служба скорой помощи в ее доме. Она жила в селе Гейтори в графстве Девон.

Реклама

На следующий день британская полиция заявила, что разыскивает 26-летнего мужчину, а затем подтвердила арест гражданина Великобритании.

Однако утром в субботу, 11 июля, британские правоохранители сообщили, что мужчину освободили и он больше не является фигурантом расследования. Полиция заявила, что «детективы продолжают проводить многочисленные следственные действия в рамках текущего расследования, и мы и дальше стремимся установить все обстоятельства, связанные с этим инцидентом».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал смерть Энн Виддекомб «ужасной потерей» и выразил соболезнования ее родным и близким.

Что известно об Энн Виддекомб

Энн Виддекомб была депутатом Палаты громад от Консервативной партии в 1987-2010 годах. С 1990 по 1997 годы Энн Виддекомб занимала разные должности в правительстве Джона Мейджора — была заместителем министра социального обеспечения, заместителем министра по делам занятости и заместителем министра внутренних дел.

Реклама

После завершения парламентской карьеры завоевала популярность как участница телевизионных шоу Strictly Come Dancing и Celebrity Big Brother. Впоследствии присоединилась к Партии Brexit, а позже стала спикером партии Reform UK. Она была известна своими консервативными взглядами, в частности, выступала против абортов и расширения прав ЛГБТК+.

Новости партнеров