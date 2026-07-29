Сергій Лавров. / © Associated Press

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У Кремлі бідкаються, що нібито агресорка Росія опинилася в ситуації, коли проти неї виступає весь західний світ.

Таку заяву зробив очільник МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв’ю пропагандистському агентству «ТАСС».

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За словами Лаврова, на Заході нібито продовжують говорити про «стратегічну поразку» Росії та підтримують опозиціонерів, які виступають проти політики Кремля та навіть «борються за розкол РФ».

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Російський міністр панічно заявив, що ситуація для РФ є «непростою». Мовляв, країни Заходу «з різним ступенем розлюченості воюють проти Росії через Україну». Традиційно поскаржився Лавров ще й на допомогу з озброєнням для України від партнерів.

Він також цинічно заявив, що на момент початку «сво» — тобто повномасштабної війни — російське суспільство нібито було «спокійним і задоволеним» рівнем життя. Водночас Захід, зухвало додав Лавров, начебто був не зацікавлений у стабільності всередині РФ та прагнув «розхитати» ситуацію в країні.

Голова МЗС також брехливо звинуватив західні країни у нібито спробах «налаштувати суспільство проти влади і готувати провокації».

Нагадаємо, раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова вибухнула новими звинуваченнями на адресу ЄС. Вона зухвало звинуватила Євросоюз у «неонацизмі», а Велику Британію нібито в участі в «терористичних ударах» по території Росії.

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Окрім того, російська посадовиця ще й влаштувала істерику в бік США через заяви американських урядовців про терміни закінчення війни. Нову істерику викликали слова держсекретаря США Марко Рубіо про те, що війну в Україні неможливо зупинити за пів години.

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