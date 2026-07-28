Марія Захарова. / © Associated Press

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У Кремлі знову зухвало заявили про нібито «готовність до дипломатичного врегулювання війни«, яку розпочала саме Москва.

Про це заявила представниця російського МЗС Марія Захарова.

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Вона висловилася про «мир», але за традиційним російським сценарієм. Мовляв, Москва «ніколи не відмовлялася» від політико-дипломатичного шляху та буцімто готова розглядати «пропозиції й ідеї».

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Захарова також заявила про необхідність «взаєморозуміння» та послалася на нібито домовленості, досягнуті раніше. Традиційно вона згадала нібито домовленості між РФ і США на Алясці.

Зауважимо, при цьому Росія продовжує висувати власні умови, які не мають нічого спільного з реальним бажанням миру.

Як повідомлялося, посол Росії в Туреччині Сергій Вершинін ницо заявив, що Москва нібито готова до політико-дипломатичного завершення війни проти України, але лише на власних умовах. Так, Росія вимагає «усунути корінні причини конфлікту».

Нагадаємо, Кремль досі шукає винних у «провалі» переговорів на Алясці. Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Штати нібито запевняли Москву в тому, що український президент Володимир Зеленський виконає всі необхідні умови для досягнення миру. Втім держсекретар Марко Рубіо спростував існування будь-яких домовленостей, а Лавров фактично взявся шукати винних у зриві власної версії подій.

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