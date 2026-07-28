Путін готує росіян до «вічної війни»: в ISW попередили про небезпечний план диктатора

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Російський «фюрер» Володимир Путін дедалі активніше намагається мілітаризувати суспільство країни-агресорки та розділити відповідальність за війну проти України між депутатами Держдуми й пересічними росіянами.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики акцентують, що під час виступу 26 липня з нагоди Дня Військово-морського флоту диктатор зробив особливий акцент на «національній єдності» навколо воєнних дій проти України. З його слів, Російській Федерації потрібно «наповнити свідомість» свого громадянського суспільства важливістю війни та зберегти це почуття національної єдності навіть після її закінчення.

Реклама

Окрім того, Путін наголосив, мовляв, зараз немає нічого важливішого, ніж окупаційні війська, що воюють в Україні. «Фюрер» заявив, що нібито російські добровольці прагнуть допомогти військовим і стурбовані тим, що солдати більше не потребуватимуть їхньої допомоги в мирний час. Це, пояснили в ISW, — спроба зобразити населення РФ як таке, що готове продовжувати війну та йти на необхідні жертви для досягнення перемоги в Україні.

Володимир Путін також провів зустріч із депутатами Держдуми, під час якої він наголосив на єдності російського уряду щодо воєнних зусиль та заявив, що за останні п’ять років (від 2021-го) Дума ухвалила загалом майже 3 тис. законопроєктів, причому дві третини документів були ухвалені за підтримки всіх фракцій для підтримки збройних сил, оборонних підприємств, суспільства та внутрішньої економіки під час війни.

Господар Кремля зауважив, що депутати колективно ухвалили закони про інтеграцію незаконно окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей до складу Росії.

«Путін, ймовірно, наголосив на ролі депутатів Думи та пересічних громадян у військових зусиллях Росії, намагаючись відвернути особисту відповідальність за тривалу дороговартісну війну та зобразити їх як тих, хто повністю підтримує його рішення напередодні виборів до Думи у вересні 2026 року», — підсумовують в Інституті вивчення війни.

Реклама

Нагадаємо, Путін використав святкування Дня Військово-морського флоту як майданчик для чергової демонстрації військових амбіцій і показав справжні апетити Кремля. Зокрема, він заявив, що Москва має намір будь-якою ціною відстоювати свої інтереси на Північному морському шляху. Крім того, диктатор пригрозив «усіма доступними засобами» забезпечити безпеку Калінінградської області у разі виникнення будь-яких загроз.

Зауважимо, наляканий ударами безпілотників України диктатор РФ уже вдруге поспіль скасував головний військово-морський парад до Дня ВМФ у Санкт-Петербурзі та Кронштадті. Захід, який традиційно вважається однією з найважливіших подій року для Кремля, цього разу не відбувся. За даними ЗМІ, причиною могли стати побоювання щодо безпеки самого диктатора та високий ризик можливого замаху.

Новини партнерів