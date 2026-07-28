"Щиро любив свою справу": викладач МАУП загинув під час удару ракетами під Києвом

Олександр Гордієнко / © Фото з відкритих джерел

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Унаслідок російського ракетного удару по Київській області загинув викладач факультету комп’ютерно-інформаційних технологій Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) Олександр Гордієнко.

Про трагічну втрату повідомили на офіційному сайті навчального закладу.

У МАУП повідомили, що життя Олександра Гордієнка обірвалося 24 липня внаслідок російського ракетного удару.

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«З глибоким сумом повідомляємо, що 24 липня внаслідок ракетного удару трагічно загинув Гордієнко Олександр Миколайович — викладач факультету комп’ютерно-інформаційних технологій МАУП», — зазначили у виші.

Яким його запам’ятали колеги та студенти

У навчальному закладі наголосили, що Олександр Гордієнко був висококваліфікованим викладачем, який щиро любив свою професію та завжди охоче ділився знаннями й досвідом зі студентами.

Колеги згадують його як людину, яку поважали за професіоналізм, людяність, готовність допомогти та підтримати. Його внесок у розвиток факультету, зазначають у МАУП, залишиться у пам’яті академічної спільноти.

Колектив Міжрегіональної академії управління персоналом висловив щирі співчуття родині, друзям і всім, хто знав Олександра Гордієнка.

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У повідомленні наголошується, що академічна спільнота розділяє біль непоправної втрати та зберігатиме світлу пам’ять про свого колегу.

Олександр Гордієнко / © Фото з відкритих джерел

Удар ракетами по виставці в Київській області — останні новини

Нагадаємо, у справі про російський ракетний удар по виставці на полігоні в Київській області можуть з’явитися нові підозрювані. Правоохоронці встановлюють коло осіб, які організовували захід і відповідали за безпеку. Слідство перевіряє, як запрошували учасників, чи дотримані заходи безпеки, та як Росія дізналася про місце і час проведення.

Також, військова кореспондентка Юлія Кирієнко заявила, що кількість загиблих і поранених внаслідок російського удару по виставці на полігоні під Києвом може бути значно більшою за офіційні дані. За її словами, на заході перебували понад 300 людей, а 10 загиблих — це лише тіла, які вдалося зібрати.

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