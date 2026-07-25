«Віддано служила Україні»: ракетний удар по Київщині забрав життя полковника УДО Валентини Савіцької

Загибла Валентина Савіцька / © Управління державної охорони України

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В п’ятницю, 24 липня, внаслідок російського ракетного удару по Київській області загинула заступниця начальника Центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони України, полковник Валентина Савіцька.

Про це повідомило Управління державної охорони України, висловивши співчуття рідним, близьким, друзям і колегам загиблої.

В УДО наголосили, що Валентина Савіцька присвятила багато років службі державі, сумлінно виконуючи свій військовий обов’язок. Її назвали висококваліфікованою фахівчинею, чия відповідальність, принциповість і відданість справі стали важливою складовою багатьох досягнень Управління.

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«Саме завдяки її наполегливості УДО України значно розширило міжнародне співробітництво, поглибило взаємодію з іноземними партнерами та суттєво посилило стратегічні комунікації», — додали в УДО.

Загибла Валентина Савіцька / © Управління державної охорони України

Раніше про загибель Валентини Савіцької повідомив її чоловік, керівник Центру стратегічних комунікацій Ігор Соловей.

«У моїй родині страшне горе: нелюди вбили мою кохану дівчинку і турботливу дружину, люблячу маму і дочку Валентину Савіцьку (Ліневич)… Згадайте мою кохану, вона була неймовірною, найкращою людиною в світі…», — написав чоловік.

Удар балістикою по приватній виставці зброї на Київщині — що відомо

24 липня російські війська завдали удару по Київській області трьома балістичними ракетами «Іскандер-М"/С-400. За даними Повітряних сил, одну з них вдалося збити. Влучання сталося у приватний полігон у Бучанському районі, де в той момент проходила виставка озброєння за участю представників української оборонної галузі.

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За останніми даними, внаслідок атаки загинули 10 людей, ще близько сотні отримали поранення. Також пошкоджень зазнали десятки приватних будинків, два готелі, ресторан і 34 автомобілі.

Після трагедії правоохоронці затримали організатора виставки дронів. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За версією слідства, одна з асоціацій виробників зброї організувала масштабний захід без необхідних погоджень із військовим командуванням та органами влади. У ньому брали участь понад 300 осіб, а програмою, зокрема, була передбачена демонстрація засобів протиповітряної оборони.

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