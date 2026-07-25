Ракета / © Getty Images

Реклама

Організатору заходу, під час якого внаслідок російського ракетного удару загинули та постраждали люди, повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Водночас саму атаку правоохоронці розслідують як воєнний злочин Росії.

Про це повідомила речниця Київської обласної прокуратури Юлія Колтак.

За словами представниці прокуратури, чоловікові інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (частина 3 статті 367 Кримінального кодексу України).

Реклама

Наразі підозрюваний перебуває під конвоєм у медичному закладі, оскільки також дістав поранення внаслідок російської атаки.

У прокуратурі наголосили, що відповідальність за сам ракетний удар несе Росія.

«Безпосередньо сам ракетний удар з боку РФ розслідується як воєнний злочин. Саме Росія несе відповідальність за атаку, внаслідок якої загинули та травмувалися люди», — зазначила Колтак.

Окремо правоохоронці встановлюють обставини організації та проведення заходу, які могли вплинути на масштаби наслідків російської атаки. У прокуратурі зазначили, що правову оцінку діям інших осіб можуть надати після завершення необхідних слідчих дій.

Реклама

Найближчим часом суд має розглянути клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Водночас досудове розслідування триває, а слідчі продовжують встановлювати всі обставини трагедії.

Удар Росії по виставці зброї на Київщині — останні новини

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 липня, російські війська атакували Київську область трьома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400. Одну з ракет вдалося перехопити силам ППО. Внаслідок атаки загинули 10 людей, близько 100 — дістали поранення. За даними місцевої влади, було пошкоджено десятки житлових будинків, два готелі, ресторан і 34 машини.

До слова, очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що організатори виставки озброєння на відкритому полігоні в Київській області, які погодили її проведення, повинні нести персональну відповідальність за безпеку людей.

Реклама

Організатора виставки дронів під Києвом затримано. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, одна з асоціацій зброярів без необхідних погоджень із військовим командуванням та органами влади організувала масштабний захід за участю понад 300 людей. Програмою, зокрема, була передбачена демонстрація засобів ППО.

Новини партнерів