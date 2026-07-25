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Ще один дрон над країною НАТО: у Єврораді схвалили рішення Румунії
Очільник Євроради пообіцяв зміцнювати безпеку східного кордону ЄС.
Голова Європейської ради Антоніу Кошта відреагував на чергове порушення повітряного простору Румунії та схвалив дії румунської влади, яка збила ще один безпілотник, що залетів на територію країни-члена НАТО.
У дописі в соцмережі Х Кошта наголосив, що це вже другий подібний інцидент за останню добу, та висловив повну підтримку Бухаресту.
«Уже вдруге за 24 години повітряний простір Румунії було порушено внаслідок вторгнення безпілотників. Я високо оцінюю швидку та ефективну реакцію румунської влади. Ми повністю солідарні з Румунією та її народом», — написав очільник Євроради.
Він також підкреслив, що безпека Румунії є складовою безпеки всього Європейського Союзу.
«Безпека Румунії — це безпека Європи. Ми й надалі зміцнюватимемо безпеку, стійкість та стримування ЄС, зокрема вздовж нашого східного кордону», — заявив Кошта.
Нагадаємо, вранці 25 липня військово-повітряні сили Румунії вдруге за два дні збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни.
Напередодні, 24 липня, президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що румунський винищувач F-16 знищив дрон, який перебував у повітряному просторі держави. За інформацією румунського Генштабу, за зовнішніми ознаками він нагадує російський безпілотник типу «Шахед» або «Герань-2».