Ще один дрон над країною НАТО: у Єврораді схвалили рішення Румунії

Російський "Шахед" / © Associated Press

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Голова Європейської ради Антоніу Кошта відреагував на чергове порушення повітряного простору Румунії та схвалив дії румунської влади, яка збила ще один безпілотник, що залетів на територію країни-члена НАТО.

У дописі в соцмережі Х Кошта наголосив, що це вже другий подібний інцидент за останню добу, та висловив повну підтримку Бухаресту.

«Уже вдруге за 24 години повітряний простір Румунії було порушено внаслідок вторгнення безпілотників. Я високо оцінюю швидку та ефективну реакцію румунської влади. Ми повністю солідарні з Румунією та її народом», — написав очільник Євроради.

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Він також підкреслив, що безпека Румунії є складовою безпеки всього Європейського Союзу.

«Безпека Румунії — це безпека Європи. Ми й надалі зміцнюватимемо безпеку, стійкість та стримування ЄС, зокрема вздовж нашого східного кордону», — заявив Кошта.

Нагадаємо, вранці 25 липня військово-повітряні сили Румунії вдруге за два дні збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни.

Напередодні, 24 липня, президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що румунський винищувач F-16 знищив дрон, який перебував у повітряному просторі держави. За інформацією румунського Генштабу, за зовнішніми ознаками він нагадує російський безпілотник типу «Шахед» або «Герань-2».

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